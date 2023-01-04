SİHA satılan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur? Kızılelma dengeleri nasıl değiştirecek?
Selçuk Bayraktar "SİHA satılan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur?" sorusuna, "Yüksek teknoloji içeren cihazların ileri seviye yazılımları var. Bu yazılımı yapan ülkeler bu cihazlara hükmediyor" cevabını verdi. Bu açıklama ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın gelecekte 5. nesil savaş uçaklarına üstünlük kuracağını söyledi. Bayraktar, akıncının f-16'nın taşıdığı tüm mühimmatı taşıyabildiğini söyledi ve yakında yeni özellik geleceğini söyledi.
Bu açıklama ne anlama geliyor? Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:
Bu mesele sistem tedariki yapan ülkenin bununla ilgili ortaya koyacağı yaklaşıma ve sizin bu yaklaşıma vereceğiniz cevaba bağlı olan bir durum. Verile bu cevapla bizim böyle bir yeteneğimiz olduğundan bahsediliyor. SİHA sattığınız ülke üzerinden stratejik bir bağ kurabilirsiniz. Sistem bir silah satışından çok daha öte bir şey.
Bu noktada müttefikinizle aranızdaki güvene bağlı olan bir yaklaşımla çözüm üretirsiniz. Bu silahları kendine karşı kullanma riskine karşı bir takım ihtimaller konuşulabilir. Selçuk Bayraktar orada kavramsal bir cümle kuruyor. Silahı üreten ülke böyle inisiyatifler geliştirebilir. Mesele sadece silah sistemini satıp para kazanma meselesi değil. Bir eş güdüm stratejiler üretme işidir. Bu silah sistemi ile bunu da sağlamış oluyorsunuz.
12'den fazla ülkeye bu sistemi satarken sadece para kazanmıyoruz aynı zamanda onlarla bir eşgüdüm, siyaset ve stratejinin altına imza atıyorsunuz. Bu sistem üzerinden bize bir bağımlılık geliştiriyor. Bu da son derece önem taşıyan bir konu. İlişki kurmuş olduğunuz ülkenin beklentiler il ilgili bir durum söz konusu. Onun rızası dışında böyle bir müdahale güven bunalımına yol açar. Bunu en baştan konuşarak her şeyi bilebilirsiniz. Bunlar ülkelerin kendi mücadelelerinde bel bağladığı sistemlerdir. Cihaza müdahale konusu çok hassas bir konudur. Ülkeler bununla ilgili bir müzakere masası kurarken net olarak konuşuyorlar diye düşünüyorum.
Kızılelma şu anda ses altı olarak çalışıyor. Ses üstü sistemler devreye girse arzı edilen ve beklenen ama diğer tarafıyla da ne tür faydalar sağlayacağı kendi içinde konuşulan bir konu. Kullanacağı füzelerle birlikte bir başka özelliği daha var. Hipersonik füzeler yani 1,2 maka çıktığında kendi atmış olduğu füzelerin hızı kendi hızıyla beraber 5 maka çıkarak hipersonik oluyor.
Tabi bu karşınızdaki hava savunma sistemlerinin sizin sisteminizi vurmasını büyük bir hassasiyete ve yeteneksizliğe sebebiyet veriyor. Yani vurmayı başaramıyorlar. Bu açıdan ses hızının üzerine çıkmak sağlayacağı katkı anlamında çok önemli. Uzun mesafe ve uzun zaman havada kalabilmesi açısından önemli. Ona göre bir yakıt teknolojisi kullanılması gerekiyor. Burada hızlı olanı yakalamak daha zor. Hızlı olup yapmış olduğu agresif manevraları yapmayla ilgili katkısı önemli.
Karşı karşıya kalacağınız tehditlerle baş etme ve onlara karşı üstünlük sağlama anlamında bunlar önemli. Agresif manevrayı '0,8 makta mı yapmak? daha elverişli bir pozisyon üretiyor rakibinize karşı yoksa 1,2 makta mı yapmak daha avantajlı' bu açılardan büyük önem taşıyor. Bir yapay zekalı makinanın insanlı bir savaş uçağı mücadeleden bahsediyoruz.
ABD'liler yapay zekanın kullanmış olduğu bir uçak ile F-16'yı kapıştırdılar. Ve bunun sonunda yapay zeka kazandı. Bu anlamda yapay zekanın toplamış olduğu verileri işlemesi ve bunu eyleme dönüştürmesi son derece önemli bir teknolojik yeteneğe karşılık geliyor. Zaten buna kavuştuğunuz zaman 5. nesil uçakların pabucunu dama atmakla ilgili bir evreye girecek.
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