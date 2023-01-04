SİHA satılan ülkeler Türkiye’ye savaş açarsa ne olur? Kızılelma dengeleri nasıl değiştirecek?

12'den fazla ülkeye bu sistemi satarken sadece para kazanmıyoruz aynı zamanda onlarla bir eşgüdüm, siyaset ve stratejinin altına imza atıyorsunuz. Bu sistem üzerinden bize bir bağımlılık geliştiriyor. Bu da son derece önem taşıyan bir konu. İlişki kurmuş olduğunuz ülkenin beklentiler il ilgili bir durum söz konusu. Onun rızası dışında böyle bir müdahale güven bunalımına yol açar. Bunu en baştan konuşarak her şeyi bilebilirsiniz. Bunlar ülkelerin kendi mücadelelerinde bel bağladığı sistemlerdir. Cihaza müdahale konusu çok hassas bir konudur. Ülkeler bununla ilgili bir müzakere masası kurarken net olarak konuşuyorlar diye düşünüyorum.