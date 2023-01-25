Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: "Seni Allah'a ısmarladık"
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın iniş görüntülerine yer verdi. Bayraktar, gurur görüntülerini, "Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık...Seni Allah'a ısmarladık KIZILELMA..." ifadeleriyle paylaştı.
Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzündeki testleri devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda dün, Tekirdağ Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ikinci uçuşunu yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen ikinci uçuş sırasında, Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı.
TÜRK HAVACILIK VE SAVUNMA TARİHİNDE YENİ DÖNEM
Baykar'ın yüzde yüz öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.
Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Böylece Türk havacılık ve savunma tarihinde yeni bir dönemin kapıları açıldı.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN KIZILELMA PAYLAŞIMI: "SENİ ALLAH'A ISMARLADIK"
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın iniş görüntülerine yer verdi.
Bayraktar, gurur görüntülerini, "Koşacaksın, uçacaksın, enginlerden süzülüp ineceksin... Yürüyüp eve dönüp sükûn bulacaksın... Ve yine koşup dört nala, uçacaksın gökleri yırtarcasına... Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık... Seni Allah'a ısmarladık #KIZILELMA..." ifadeleriyle paylaştı.
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