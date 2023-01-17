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Türkiye’den Kırgızistan'a Anka SİHA satışı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Türkiye’den Kırgızistan’a Anka SİHA satışı

Kırgızistan, Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ardından envanterine son olarak Anka SİHA ekledi.

Kırgızistan'ın Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Anka satın aldığı bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, devlet memurlarının her çeyrek aldığı primlerin geçen yılın sonunda geçici olarak askıya alındığını belirterek, buradan tasarruf edilen paranın ülke güvenliği için kullanıldığını dile getirdi.

KIRGIZİSTAN TÜRK TEKNOLOJİSİNİ SEÇTİ

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Tacikistan sınırında yaşanan silahlı çatışmalardan sonra silahlı kuvvetlere ve güvenliğe büyük önem verildiğini ifade eden Orunbekov, "Devlet memurlarına verilen prim devletimizin güvenliğini güçlendirmeye katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar 'Bayraktar', 'Aksungur', 'Akıncı', 'Anka' gibi modern askeri teçhizatlar satın alındı, bir kısmı Kırgızistan'a geldi" dedi.

BAYRAKTAR SİHA VE AKINCI HAMLESİ

Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Ekim 2021'de Türkiye'de Kırgızistan için Bayraktar SİHA'larının yapıldığını açıklamış, SİHA'lar aynı yılın aralık ayında teslim edilmişti.

Taşiyev, geçen yıl ekim ve kasım aylarında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Akıncı ve Aksungur'un de artık Kırgızistan'ın olduğunu duyurmuştu.



Orunbekov'un açıklaması ile Kırgızistan, TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen bütün SİHA'lardan tedarik etmiş oldu.

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