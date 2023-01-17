Türkiye’den Kırgızistan’a Anka SİHA satışı

Taşiyev, geçen yıl ekim ve kasım aylarında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Akıncı ve Aksungur'un de artık Kırgızistan'ın olduğunu duyurmuştu.





Orunbekov'un açıklaması ile Kırgızistan, TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen bütün SİHA'lardan tedarik etmiş oldu.