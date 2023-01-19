Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar’dan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a gönderme: Bu ekibi parayla motive edemezsiniz

"BU EKİBİ PARAYLA, MADDİYATLA MOTİVE EDEMEZSİNİZ"

Bayraktar, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "Babanız Özdemir Bey olmasaydı, Baykar sizin olmasaydı. Bu hikaye böyle olmasaydı siz Türkiye'ye geri döner miydiniz?" şeklindeki sorusuna "Bizim kendi ülkemiz için bunları geliştirmemiz kadar ulvi bir şey yok. Yani maddiyat olabilir. Evet. Kendinizi mühendis olarak da en iyi şekilde motive edebilirsiniz ama işin bir de manevi tarafı var. Ülkeye olan borcumuz yok mu? Ülkemize olan vazifemiz yok mu? Evvela böyle bir çalışma yapacaksam elbette kendi ülkem için yapacağım. Ülkemin üstüne üstlük bu kadar başı dertteyken" yanıtını verdi.

Ekip arkadaşları için de benzer şeyleri söyleyebileceğini belirten Bayraktar şunları söyledi:

"Bu ekibi öyle parayla maddiyatla veya mühendislik güdüleri ile motive edemezsiniz ki. Biz ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz. Milletimizin faydasına bu işi yapıyoruz diyerek ancak bu işe motive edebilirsiniz. Zaten insanlarda bu inançla motive olup Baykar'da sabahlara kadar çalışıyorlar. Yoksa başka yerlere de gidebilirler. Çok daha yüksek maaş veren yurtdışındaki firmalarda da kendilerine yer bulabilirler ama mesela böyle bir şey görmüyoruz. Çünkü oraya gittiğinde çok daha önemli bir şey kaybedecek. Bu manevi motivasyonunu kaybedecek. Amacını kaybedecek. İnsanları böyle şayet maddi havuçlarla motive etmeye kalkarsanız, bu arada bunun bilimsel sosyal deneyi de var. İşiniz çok zor. Çok başarılı sonuç olmanız mümkün değil. Başkası daha büyük havuç verdiğinde oraya kaçar. Onun dışında o maddi havuçların hiçbiri tam istediğiniz sonuçları da vermez. BAYKAR'ın hikayesinde de bu var. Benim Türkiye'ye dönmemde aslında bu anlamın tamamlanması var. Evet çok önemli yerlerde, dünyanın en iyi okulunda okuyabilirsiniz ama buna, yaptığınızı bütün işlere bir anlam katmanız gerekiyor."