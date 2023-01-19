Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a gönderme: Bu ekibi parayla motive edemezsiniz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarına Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan gönderme geldi. Türkiye'ye dönme hikayesini anlattığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar videoya,"Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz." notunu düştü.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar'ı hedef alarak "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" demişti. Babacan'ın ifadelerine tepki yağmıştı.
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Selçuk Bayraktar "Biz ekibimizi maddiyatla, mühendislik güdüleriyle motive etmiyoruz. Biz birlikte ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz" diyerek daha önce katıldığı bir programda yurt dışındaki eğitiminin ardından Türkiye'ye geri dönmesi ile ilgili olarak kendisini sorulan soruya verdiği yanıtı paylaştı.
"BU EKİBİ PARAYLA, MADDİYATLA MOTİVE EDEMEZSİNİZ"
Bayraktar, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "Babanız Özdemir Bey olmasaydı, Baykar sizin olmasaydı. Bu hikaye böyle olmasaydı siz Türkiye'ye geri döner miydiniz?" şeklindeki sorusuna "Bizim kendi ülkemiz için bunları geliştirmemiz kadar ulvi bir şey yok. Yani maddiyat olabilir. Evet. Kendinizi mühendis olarak da en iyi şekilde motive edebilirsiniz ama işin bir de manevi tarafı var. Ülkeye olan borcumuz yok mu? Ülkemize olan vazifemiz yok mu? Evvela böyle bir çalışma yapacaksam elbette kendi ülkem için yapacağım. Ülkemin üstüne üstlük bu kadar başı dertteyken" yanıtını verdi.
Ekip arkadaşları için de benzer şeyleri söyleyebileceğini belirten Bayraktar şunları söyledi:
"Bu ekibi öyle parayla maddiyatla veya mühendislik güdüleri ile motive edemezsiniz ki. Biz ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz. Milletimizin faydasına bu işi yapıyoruz diyerek ancak bu işe motive edebilirsiniz. Zaten insanlarda bu inançla motive olup Baykar'da sabahlara kadar çalışıyorlar. Yoksa başka yerlere de gidebilirler. Çok daha yüksek maaş veren yurtdışındaki firmalarda da kendilerine yer bulabilirler ama mesela böyle bir şey görmüyoruz. Çünkü oraya gittiğinde çok daha önemli bir şey kaybedecek. Bu manevi motivasyonunu kaybedecek. Amacını kaybedecek. İnsanları böyle şayet maddi havuçlarla motive etmeye kalkarsanız, bu arada bunun bilimsel sosyal deneyi de var. İşiniz çok zor. Çok başarılı sonuç olmanız mümkün değil. Başkası daha büyük havuç verdiğinde oraya kaçar. Onun dışında o maddi havuçların hiçbiri tam istediğiniz sonuçları da vermez. BAYKAR'ın hikayesinde de bu var. Benim Türkiye'ye dönmemde aslında bu anlamın tamamlanması var. Evet çok önemli yerlerde, dünyanın en iyi okulunda okuyabilirsiniz ama buna, yaptığınızı bütün işlere bir anlam katmanız gerekiyor."
BABACAN'DAN ALGI OPERASYONU: BAYKAR DEVLETİN TÜM İMKANLARINI KULLANIYOR
Türkiye yerli ve milli projelerde altın çağını yaşarken muhalefet temsilcileri her fırsatta karalama kampanyalarını sürdürüyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir yayında, tüm dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği SİHA,İHA ve insansız savaş uçağı üreticisi Baykar'ı hedef aldı.
Türkiye'nin hemen hemen bütün imkanlarını Baykar'a aktardığını öne süren Babacan, "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?
- Ayşe Pelin Üner kimdir, hangi bankada çalışıyor? Müşterilerini dolandıran Banka Müdürü tutuklandı mı? Uyuyan hesap nedir? Son durum
- SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Branş, kadro dağılımı, şartlar...
- Kısmetse Olur 34.bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta?
- ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu
- DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları
- SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C maaşları...
- Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? 5 gün devamsızlık yapan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? İlkokul, ortaokul, lise...
- Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne? Üfürükçü Süleyman kimdir?
- PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...
- AÖF sınav giriş belgesi ÇIKTI ALMA EKRANI! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?