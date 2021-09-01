Korsanlar bankaların içine sızdı

Kişisel veriler yalnızca Yemeksepeti örneğinde olduğu gibi dışarıdan saldırılarla alınmıyor. Bir de içerideki sızıntılar var ki o daha kötü bir boyutta çünkü yakalanması oldukça zor. En çok verinin olduğu kurumlar olan bankaların kendi çalışanları tarafından dışarıya sızdırılan bilginin sayısında ciddi yükselişler var. Kimlik, müşteri işlem, iletişim bilgileri ve finans verileri gibi kritik bilgiler üçüncü şahıslara aktarılıyor. Üstelik bir anda yüzlerce kişinin bilgisi satılabiliyor.