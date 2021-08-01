SSB Başkanı İsmail Demir: Aksungur İHA 3 kişinin yangından kurtulmasına vesile oldu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA), dün yangın bölgesindeki görev uçuşunda yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını bildirdi.
İsmail Demir, Twitter hesabından, yangınlarda kullanılan İHA'lara ilişkin paylaşımda bulundu.
Savunma Sanayisinin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larının herkesi derinden etkileyen yangınlarda aktif görev yaptığını belirterek, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." ifadesini kullandı.
MSB: 2 ANKA SİHA, HAVA KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİLDİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2 adet Anka SİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İkinci Paket Anka-S İHA Tedarik Projesi kapsamında 2 adet Anka SİHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Emeği geçenleri kutluyoruz. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA İKİ ANKA-SİHA DAHA TESLİM EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki "ANKA-SİHA"yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini bildirdi.
Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.
ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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