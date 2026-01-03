Haberler

Zonguldak'ta feci olay! Genç kız 3'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki genç kız, katlı otoparkın 3'üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken genç kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Sipahi Sokak'ta bulunan katlı otoparkın otopark bölümünde A.A. (15) isimli kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3. kata çıkarak kendini boşluğa bıraktı. A.A.'nın düştüğünü gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan A.A., sol tarafında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilmesi üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

