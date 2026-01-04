Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e peş peşe sert tepkiler!
Yurt dışında bulduğu her fırsatta ülkesini şikayet eden CHP lideri Özgür Özel yine skandala imza attı. Özel, ABD tarafından kaçırılan Nicolas Maduro'nun fotoğrafını paylaşıp Başkan Erdoğan'ı tehdit etmeye kalkarken, İletişim Başkanlığı ve AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, devletleri ilgilendiren meseleleri iç siyasette alkış toplama aracına çevirmenin ciddiyetsizlik olduğunu aktarırken, “Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir. Bu tablo, CHP'nin tepkisel ve günübirlik siyaset anlayışının yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özgür sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından iktidardan devrilmesiyle ilgi Başkan Erdoğan ile Maduro'nun fotoğrafı üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi.
Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah provokasyona tepkiler gecikmedi.
DURAN: ÖZEL'İN DİLİ HAKİKATİ YANSITMIYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP lideri Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan "sorumsuz ve nezaketten uzak üslubunun" daha bir gün önce ifade ettiği "kutuplaşmadan çıkalım" söylemiyle açık bir çelişki olduğunu belirtti.
Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştirerek, şöyle devam etti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği 'kutuplaşmadan çıkalım' söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel'in dili hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır."
Türkiye'nin dış politikasının hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletin ve milletin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütüldüğünü ifade eden Duran, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olduğunu, kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşunun net olduğunu vurguladı.
"ERDOĞAN'IN VARLIĞI MİLLİ İRADENİN TEZAHÜRÜDÜR"
Başkan Erdoğan'ın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkenin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşunun liderlik iradesinin açık göstergesi olduğunun altını çizen Duran, "Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye'nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil, doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, milli iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye'nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
ÇELİK'TEN TEPKİ: "CUMHURBAŞKANIMIZ KENDİ SÖZÜNE HAKİMDİR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi. Çelik paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur. "YÖNETİMLERİN MEŞRUİYETİNİN HALK İRADESİNE DAYANDIĞI" ve "BİR ÜLKEDE MEŞRU YÖNETİM DEĞİŞİMİNİN SADECE O ÜLKENİN HALKINA AİT DEMOKRATİK BİR HAK OLDUĞU" ilkeleri, Cumhurbaşkanımızın ve Ak Partimizin siyasi hayatının eksenidir. Bu ilkeleri ihlal eden hiçbir gelişmeyi onaylamayız. Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin siyasi yolcuğunun en büyük yol arkadaşı siyasi meşruiyettir. Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz.
Biz, "siyasi meşruiyet"e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına "siyasi meşruiyet" merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin "SİYASİ TAPU"su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir. "Meşru egemenlik" sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir iradedir; dışarıdan dayatılamaz. Uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun varlığı da bunun için gereklidir. Cumhurbaşkanımız bu prensiplerin en güçlü savunucusudur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır. Bu muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir, böyle bir tecrübeleri yoktur. Dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye'yi şikayet etmek, gelişmeleri ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektir. Türkiye'de muhalefet niteliksiz ve dar siyaset koridorlarına sıkışmamalıdır. Dünyanın sarsıldığı bu zamanlarda herkes sağduyu ile hareket etmeli, sorumlu davranmalı ve söylenen sözlerin Türkiye'nin yoluna hizmet etmesine özen göstermelidir.
Sayın Cumhurbaşkanımız küresel krizlerin en usta yöneticilerinin başında gelmektedir. Hakkı söylemekten geri durduğu ya da haksızlığa göz yumduğu da görülmemiştir. Cumhurbaşkanımızın hangi sözü ne zaman ve nerde söyleyeceği siyasi tecrübesinin ve kriz yönetme ustalığının bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız "KENDİ SÖZÜNE HAKİM"dir ve bu özelliğe sahip dünya liderlerinin önde gelenlerindendir. Cumhurbaşkanımızın, siyasi meşruiyet kavramına zıt bir gelişmeyi onayladığı ya da mazur gördüğü görülmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hangi krizi nasıl yönettiği, hangi sözü ne zaman ve ne şekilde söylediği, dünyanın her yerinde en dikkatli şekilde izlenir. Bunun sebebi, siyasi ezberlerin dışında nitelikli ve özgün bir siyasi çizgiyi inşa etme kabiliyetindendir.
Dünyanın zor zamanlarındayız. Giderek daha da zorlaşacak bir küresel ortamla karşı karşıya kalacak tüm dünya.
Bu zor zamanlarda en büyük dayanağımızın siyasi ilkelerimize daha çok sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Siyasi meşruiyet ilkelerimizden zerre kadar taviz vermiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi odakların dış dünyadaki kaotik gelişmeler karşısında Türkiye için sorumlulukla ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.
Siyasi aklın gereği dünyadaki kaosa karşı iç cephemizi sağlam tutmaktır. Devlet aklının ve diplomasinin tüm imkanlarını değerlendirerek, istikametimizi daha da güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük tecrübesi ve siyasi iradesiyle krizlerin yönetiminde inşa edeceği siyasi hatlar, Türkiye'nin yolunu açık tutmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
"DÜPEDÜZ ZAVALLI"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin devlet aklıyla yönetildiğinden habersiz olmak düpedüz zavallılıktır. Gafile kelam nafile kelamdır… Ancak söylemeden geçmeyelim; Özgür Özel, artık Türk siyasi tarihinde cehaletini bu kadar ifşa edebilen sayılı bir siyasi kifayetsiz olarak tarihe geçmiştir" dedi.
15 TEMMUZ GECESİ KİM DARBECİLERİN KARŞISINDA KİM BATI'DAN AFERİN BEKLİYORDU
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Başkan Erdoğan'I hedef alan Özel'e yanıt gecikmedi. Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen asıl bu fotoğrafa iyi bak Özgür Özel! Bu millet kimin dik durduğunu, kimin rüzgâra göre eğildiğini çok iyi bilir. Fotoğrafa bak da bugün yaşanılanların, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve halkın gücü sayesinde neden Türkiye'de yaşatılamayacağını gör! Ama sen uluslararası siyaseti magazin diliyle okumaya kalkarsan, ortaya ancak böyle bir hezeyan çıkar. 15 Temmuz gecesi bu millet namluların önüne yürürken, kim dosttu kim seyirciydi; kim darbecilerin karşısında, kim Batı'dan aferin bekliyordu; hepsi tarihin kayıtlarında duruyor. Senin çarpıtmaların bu hakikati örtemez! Siyaset bilgi ister, feraset ister, devlet ciddiyeti ister! Ama sende ne bilgi var, ne feraset, ne de devlet aklı! Bir gün "neden konuşuyorsunuz" diye bağırır, ertesi gün "neden konuşmadınız" diye ağlaşırsın. Bu tutarsızlıktan öte siyaset fukaralığıdır. Cumhurbaşkanımız, hamasetle değil; ilkeyle, akılla ve devlet sorumluluğuyla en önemlisiyse halkıyla hareket ederken, sen her gün başka bir yalanla gündeme gelmeye çalışan, siyaseti dedikodu sanan, halkı yalnızca kendi çıkarların için kullanan bir figürsün. Bu yüzden demokrasi dersi vermeye kalkmadan önce aynaya bak!" ifadelerini kullandı.
"HİÇ KİMSE BU ÇITAYI AŞAĞIYA ÇEKEMEZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Maduro üzerinden giriştiği provokasyona sert tepki gösterdi.
Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz 15 Temmuz'da dünyaya net bir mesaj vermiştir. Bu duruş bir lider duruşudur, dış politika dersidir ve vatan evlatlarının duruşudur. Bu çıta hep daha yukarıya konulacaktır. Başta muhalefet lideri olmak üzere hiç kimse bu çıtayı aşağıya çekemez. NOKTA" dedi.
"CHP'NİN YAPTIĞI SİYASİ YANKESİCİLİKTİR"
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemeyeceğini belirterek, "Yüce milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu meselelerin de Özgür Özel'in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir." ifadesini kullandı.
İnan, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Devletleri ilgilendiren meseleleri iç siyasette alkış toplama aracına çevirmenin ciddiyetsizlik olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:
"Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir. Bu tablo, CHP'nin tepkisel ve günübirlik siyaset anlayışının yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemez. Ve bilinmelidir ki yüce milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu meselelerin de Özgür Özel'in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir."
"CHP, DIŞ POLİTİKA VE JEOPOLİTİK OKUMA KONUSUNDA KAPASİTE SORUNUNU BİR TÜRLÜ AŞAMIYOR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün bir kez daha gördük ki Suriye'de zalim Esed rejimi devrilmeden saatler önce hala 'Esed'le görüşülmeli' çağrısı yapan CHP, dış politika ve jeopolitik okuma konusunda kapasite sorununu bir türlü aşamıyor." ifadelerini kullandı.
Büyükgümüş, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Siyasi bağlamı, hedefleri ve araçları ne olursa olsun Venezuela'da yaşananların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Büyükgümüş, "Devletlerin egemenliğini ve hukuku yok sayan bu tür müdahaleler, yalnızca ilgili ülkeleri değil, küresel sistemi de istikrarsızlaştıran sistemik bir risk oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükgümüş, şunları kaydetti:
"Ne yazık ki bu süreçte, ülkemizde muhalefetin sergilediği tutum da her zamanki gibi ciddiyetten uzaktır. CHP ve İmamoğlu'nun, geçmişte kendi ülkesinde ABD tarafından darbe yapılması çağrısında bulunan isimleri desteklediğini unutmamız mümkün değildir. Bugün Özel'in laf cambazlığına başvurması, partisinin içine düştüğü çelişkileri örtmeye asla yetmeyecektir. Bugün bir kez daha gördük ki Suriye'de zalim Esed rejimi devrilmeden saatler önce hala 'Esed'le görüşülmeli' çağrısı yapan CHP, dış politika ve jeopolitik okuma konusunda kapasite sorununu bir türlü aşamıyor. Türkiye, dış politikada sloganlara değil ilkeye, hukuka ve gerçekçi bir perspektife dayanır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, adaletin, istikrarın ve uluslararası hukukun yanında durmayı kararlılıkla sürdürmektedir."
