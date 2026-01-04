Yunanistan'da hava kontrol sistemi çöktü! Uçakların rotası İstanbul
Yunanistan’da yaşanan ciddi bir telekomünikasyon arızası, ülke genelinde hava trafiğini neredeyse tamamen felç etti. Devlet yayıncısı ERT’nin, Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi’ne dayandırdığı habere göre, arıza pazar günü hava ulaşımında büyük aksamalara yol açtı. Ayrıca; arıza nedeniyle Yunanistan'a iniş yapamayan 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Arızanın, Atina ve Selanik'teki uluslararası havalimanları da dahil olmak üzere ülke genelindeki tüm havalimanlarını etkilediği bildirildi. Yolcuların kısa mesaj yoluyla bilgilendirildiği aktarıldı.
Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (HCAA), sorunun Yunan hava sahasını yöneten merkezlerde kullanılan ana telsiz ve iletişim sistemlerinden kaynaklandığını açıkladı. Bu nedenle hava trafik kontrolörlerinin birbirleriyle iletişim kuramadığı belirtildi. Böylece Atina-İstanbul uçuşları da durdu.
Gerçek zamanlı uçuş takip hizmeti Flightradar24 verilerine göre, Yunan hava sahası neredeyse tamamen boş görünüyor. ERT, Yunan hava sahasına yönelen tüm uçuşların başka güzergâhlara yönlendirildiğini aktardı.
Yetkililer, hava trafiğinin ne zaman normale döneceğine ilişkin net bir bilgi paylaşmadı.
YUNANİSTAN HAVA SAHASI KAPANDI: 3 UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
Yunanistan, Atina Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında iniş ve kalkışlar durduruldu. Arıza nedeniyle Yunanistan'a iniş yapamayan 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Yunanistan'ın en yoğun hava trafiğine sahip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı başta olmak üzere ülkedeki tüm havalimanlarında uçuş operasyonları askıya alındı. Teknik arızanın hem iç hat hem de uluslararası seferleri etkilediği öğrenildi. Uçuşların durması nedeniyle çok sayıda yolcu havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, sorunun Atina FIR sisteminde yaşanan teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi. Yetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ancak uçuşların ne zaman normale döneceğine ilişkin net bir zaman verilmediğini bildirdi. Arıza nedeniyle Yunanistan'a iniş yapamayan 3 uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi.
