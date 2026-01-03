Survivor 2026’da gerginlik: Eski şampiyon Adem Kılıççı tarafını belli etti
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’in ilk bölümünde gönüllüler takımında yer alan Ramazan Sarı ile ünlüler takımındaki boksör Seren Ay Çetin arasında yaşanan kariyer tartışması sosyal medyada gündem oldu. Tartışmaya Survivor All Star 2025 şampiyonu Adem Kılıççı da dahil oldu.
İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, 1 Ocak akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonda ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor.
Ünlülerin rakibi olan gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü mücadele ediyor.
SÖZLERİ GERGİNLİK YARATTI
İlk bölümde gönüllüler takımında yer alan sporcu Ramazan Sarı, ünlüler takımındaki boksör Seren Ay Çetin ile yaşadığı tartışmayla dikkat çekti. Seren Ay'ın, Ramazan Sarı için "MMA camiasında tanımıyorum" ifadelerini kullanması üzerine tansiyon yükseldi.
Bu sözlere sinirlenen Ramazan Sarı, "Sen benim kalibrem misin? Sana Ramazan Sarı'nın kim olduğunu öğreteceğim" diyerek sert bir çıkış yaptı.
ADEM KILIÇÇI'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Yaşanan tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Survivor All Star 2025 şampiyonu Adem Kılıççı da konuya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dahil oldu.
Kılıççı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ah Seren Ay altın kızım. Gereksiz yere kendini insanlara kanıtlamaya ihtiyacın yok. 1000 euro mevzusu doğru olabilir ama yanlış kişiye söylenen bir söz. Onu da acemiliğine veriyorum. Sana saygı duyması lazım. Akıllı bir adamsa zamanla öğrenir, merak etme."
