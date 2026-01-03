Survivor 2026’da gerginlik: Eski şampiyon Adem Kılıççı tarafını belli etti

Kaynak: Instagram

ADEM KILIÇÇI'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Survivor All Star 2025 şampiyonu Adem Kılıççı da konuya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dahil oldu.

Kılıççı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ah Seren Ay altın kızım. Gereksiz yere kendini insanlara kanıtlamaya ihtiyacın yok. 1000 euro mevzusu doğru olabilir ama yanlış kişiye söylenen bir söz. Onu da acemiliğine veriyorum. Sana saygı duyması lazım. Akıllı bir adamsa zamanla öğrenir, merak etme."

Kaynak: Instagram