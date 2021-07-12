A Haber İHA ve SİHA'ların kontrol merkezinde! Keşif ve gözetlemede ATAK dönemi

Havacılık Daire Başkanlığı kapılarını A Haber'e açtı. İHA ve SİHA'ların kontrol merkezini görüntüleyen A Haber ekibi, kritik anlarda en önemli görevleri icra eden pilotlarla konuştu. Keşif ve gözetlemenin yanı sıra pek çok operasyonlara katılıyorlar.

A Haber mikrofonlarına konuşan pilotlar, "İnsansız hava araçlarıyla en kısa sürede koordinatların geldiği yere gitmeye çalışmaktayız. Helikopterler ve üzerindeki kamera sistemleriyle keşif ve gözetleme görevlerimizi icra ediyoruz. " ifadelerine yer verdi.