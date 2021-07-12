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A Haber İHA ve SİHA'ların kontrol merkezinde! Keşif ve gözetlemede ATAK dönemi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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A Haber İHA ve SİHA'ların kontrol merkezinde! Keşif ve gözetlemede ATAK dönemi

Dünyanın yakından takip ettiği İHA/SİHA'lar gündemden düşmüyor. İHA ve SİHA'ların kontrol merkezine giren A Haber ekibi, kritik anlarda önemli görevleri icra eden pilotlara mikrofon uzattı. İHA ve SİHA'ların operasyonlardaki başarılarına değinilirken, keşif ve gözetlemede de ATAK dönemine geçildiği belirtildi.

Havacılık Daire Başkanlığı kapılarını A Haber'e açtı. İHA ve SİHA'ların kontrol merkezini görüntüleyen A Haber ekibi, kritik anlarda en önemli görevleri icra eden pilotlarla konuştu. Keşif ve gözetlemenin yanı sıra pek çok operasyonlara katılıyorlar.

A Haber mikrofonlarına konuşan pilotlar, "İnsansız hava araçlarıyla en kısa sürede koordinatların geldiği yere gitmeye çalışmaktayız. Helikopterler ve üzerindeki kamera sistemleriyle keşif ve gözetleme görevlerimizi icra ediyoruz. " ifadelerine yer verdi.

PİLOTLAR GÖZLERİNİ BİR AN BİLE EKRANDAN AYIRMIYOR

Önemli açıklamalarda bulunan pilot, "Bizim Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Van'da bulunan İHA üstlerimizden kalkan insansız hava araçlarını güvenli irtifaya geldikten sonra havacılık daire başkanlığında şu anda bulunduğumuz yerdeki istasyonuyla devralıp operasyonları havacılık tarafından yürütmekteyiz." şeklinde konuştu.

Koordinatların gelmesiyle merkezin devreye girdiğini belirten pilot şu ifadelere yer verdi;

"Operasyonun mahiyetine göre pilotlar gerekirse manuel olarak devreye alıp hedefleri imha ediyor. Koordinatlara ulaşma süremiz kilo yakımına göre değişkenlik göstermektetidr. 1-3 saat arasında koordinatlara gitmekteyiz. Deprem sel ve doğal afetler gibi durumlarda en kısa sürede bölgeye gitmekteyiz. İlgili İHA'mızı bölgeye yönlendirerek aldığımız bilgileri görüntüleri anlık olarak AFAD Orman Genel Müdürlüğü gibi birimlere aktararak sahadaki personelin bölge operasyonlarında kolaylık sağlamaktayız."

HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN ELİNDE 3 ATAK HELİKOPTERİ DE BULUNUYOR...

Bu helikopter aynı zamanda taktik keşif ve gözetleme helikopteri. Biz mevcut helikopterler ve üzerindeki kamera sistemleriyle keşif ve gözetleme görevlerimizi icra ediyoruz. Ancak skorsky helikopterlerinin yapmış olduğu görevleri icra ederken hem helikopterlerimizin hem de içindeki personelimizin hem de yerdeki birliklerimizin güvenliğini sağlayabilmek için bu tarz bir konsepte ihtiyaç duyduk.

Atak kullanmanın diğer genel maksatlı helikopterleri kullanmaktan büyük farkı var. Örneğin burada pilotlar yan yana oturmuyorlar önlü arkalı kokpitlerde bir aradalar dolayısıyla haberleşmeleri kısıtlı ancak avcı modülü sayesinde bütün işi pilotlar yapıyor... Denildiği gibi helikopter uçmuyor, uçuruluyor.

PEKİ PİLOT OLMAK İSTEYENLERİ NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR??

Emniyet hizmetleri sınıfında personelden İHA pilotu görev koordinatörü ve İHA teknik personeli seçimi yapılıyor. Sınav aşamalarında başarılı olan personel yaklaşık bir yıl süren eğitimin sonunda İHA pilotu, görev koordinatörü veya İHA teknik personeli olarak görevine başlamaktadır.

Emniyet teşkilatının rütbeli personeli olması gerekiyor. Meslekte çalışırken havacılık daire başkanlığı sınav açıyor ve kazanırlarsa pilotaj eğitimi için hak kazanıyorlar.

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