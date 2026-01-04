CHP’li Tütüncü yine fena yakalandı! Ahaber.com.tr yalanları tek tek deşifre etti

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün, geçtiğimiz yıl iddiaya göre alkollü şekilde Hacı Resul Düzgün'ün kullandığı motosiklete çarparak olay yerinden kaçtığı kaza, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ahaber.com.tr, olayla ilgili tüm belge ve kanıtları kamuoyuyla paylaşmış, artan tepkiler üzerine Berk Tütüncü sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Peki, Berk Tütüncü'nün yaptığı bu açıklamalar gerçeği yansıtıyor mu? Sunulan belgeler ve kamuoyuna yansıyan iddialar ne kadar doğru? Ahaber.com.tr'nin ulaştığı yeni bilgi ve delillerle tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak belgelere ortaya çıktı.

Günlerdir sosyal medyada Hacı Resul Düzgün isimli 21 yaşındaki bir gencin "CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü bana alkollüyken çarptı, bacağım sakat kaldı" iddiaları büyük yankı buldu.

İHMALLER ZİNCİRİNİ AHABER.COM.TR BELGELERLE ORTAYA KOYDU

Ahaber.com.tr, kazada ağır mağduriyet yaşayan Hacı Resul Düzgün'e ulaşarak olayın tüm ayrıntılarını belge ve kayıtlarla tek tek gün yüzüne çıkardı. Dosya kapsamında polis tutanakları, bilirkişi raporları, yargı kararları ve tanık ifadeleri incelendi. Elde edilen resmi belgeler, 21 yaşındaki bir gencin hayatının nasıl karartıldığını ve ihmaller zincirinin tüm çıplaklığıyla nasıl oluştuğunu gözler önüne serdi.

AHABER.COM.TR'NİN HABERİ TÜRKİYE GÜNDEMİNİ SARSTI

Ahaber.com.tr'nin belge ve kayıtlarla ortaya koyduğu haber dosyası, kamuoyunda büyük yankı uyandırarak Türkiye gündemine oturdu. Günlerdir sessizliğe bürünen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün bu iddialar karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.