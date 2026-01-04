CHP’li Tütüncü yine fena yakalandı! Ahaber.com.tr yalanları tek tek deşifre etti
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün alkollü kullandığı aracıyla çarpıp kaçması üzerine ortaya çıkan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ahaber.com.tr’nin belgelerle gündeme getirdiği olayın ardından CHP’li Tütüncü, açıklama yapmak zorunda kaldı. Ahaber.com.tr editörü Serhat Bülki, CHP’li Tütüncü’nün açıklamasındaki büyük çelişki ve yalanları bu kez belgelerle ortaya koydu. Bu arada Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, hayatı alt üst olan kazazede Hacı Resul Düzgün’ü ziyaret ederek, CHP’li Tütüncü’nün yalanlarını bir bir ortaya koydu, “Yalancıdan ilçe başkanı olmaz” diyerek CHP yönetimini topa tuttu.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün, geçtiğimiz yıl iddiaya göre alkollü şekilde Hacı Resul Düzgün'ün kullandığı motosiklete çarparak olay yerinden kaçtığı kaza, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Türkiye'nin gündemine oturdu.
Ahaber.com.tr, olayla ilgili tüm belge ve kanıtları kamuoyuyla paylaşmış, artan tepkiler üzerine Berk Tütüncü sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Peki, Berk Tütüncü'nün yaptığı bu açıklamalar gerçeği yansıtıyor mu? Sunulan belgeler ve kamuoyuna yansıyan iddialar ne kadar doğru? Ahaber.com.tr'nin ulaştığı yeni bilgi ve delillerle tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak belgelere ortaya çıktı.
Günlerdir sosyal medyada Hacı Resul Düzgün isimli 21 yaşındaki bir gencin "CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü bana alkollüyken çarptı, bacağım sakat kaldı" iddiaları büyük yankı buldu.
İHMALLER ZİNCİRİNİ AHABER.COM.TR BELGELERLE ORTAYA KOYDU
Ahaber.com.tr, kazada ağır mağduriyet yaşayan Hacı Resul Düzgün'e ulaşarak olayın tüm ayrıntılarını belge ve kayıtlarla tek tek gün yüzüne çıkardı. Dosya kapsamında polis tutanakları, bilirkişi raporları, yargı kararları ve tanık ifadeleri incelendi. Elde edilen resmi belgeler, 21 yaşındaki bir gencin hayatının nasıl karartıldığını ve ihmaller zincirinin tüm çıplaklığıyla nasıl oluştuğunu gözler önüne serdi.
AHABER.COM.TR'NİN HABERİ TÜRKİYE GÜNDEMİNİ SARSTI
Ahaber.com.tr'nin belge ve kayıtlarla ortaya koyduğu haber dosyası, kamuoyunda büyük yankı uyandırarak Türkiye gündemine oturdu. Günlerdir sessizliğe bürünen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün bu iddialar karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.
CHP'Lİ İLÇE BAŞKANI BASKI SONRASI AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI
Artan kamuoyu baskısının ardından Berk Tütüncü, sosyal medya hesabı üzerinden "Basın ve Kamuoyuna" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımlamak zorunda kaldı. Ancak Tütüncü'nün açıklamalarının, Ahaber.com.tr'nin ortaya koyduğu resmi belgelerle örtüşmediği dikkat çekti.
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YUSUF İBİŞ'TEN DESTEK: BİZ HER ZAMAN YANINDAYIZ
Ortaya çıkan skandalın ardından Hacı Resul Düzgün'e yönelik destek mesajları adeta çığ gibi büyüdü. Özellikle AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı destek paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İbiş, paylaşımında, "Biz her zaman yanındayız. Hukuki sürecin ve konunun takipçisi olacağım kardeşim." ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ YUSUF İBİŞ'TEN SERT TEPKİ: GERÇEKLER ÖRTBAS EDİLEMEZ
Yusuf İbiş, geçtiğimiz günlerde Hacı Resul Düzgün'ü ziyaret ederek destek mesajını bizzat iletti. Berk Tütüncü'nün kamuoyuna yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan İbiş, ortaya çıkan belgelerin Tütüncü'nün doğruyu söylemediğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.
İbiş, CHP yönetimine de çağrıda bulunarak, "Yalancıdan ilçe başkanı olur mu?" sözleriyle sert tepki gösterdi ve konuyla ilgili parti içi soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.
TÜTÜNCÜ'NÜN AÇIKLAMALARI BELGELERLE ÇELİŞTİ
Berk Tütüncü, yaptığı açıklamada Hacı Resul Düzgün'ü hedef aldı. Düzgün'ün kullandığı motosikletin tescilsiz olduğunu, trafiğe çıkmasının yasak bulunduğunu ve sicilinin kabarık olduğunu öne sürdü. Ancak Ahaber.com.tr'nin ulaştığı sigorta poliçeleri, resmi kayıtlar ve belgeler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını net şekilde ortaya koydu. Belgeler, Tütüncü'nün kamuoyuna sunduğu açıklamalarla açık biçimde çelişen çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
Ahaber.com.tr editörü Serhat Bülki, dosya haber kapsamında yürüttüğü çalışmada, Tütüncü'nün açıklamalarını resmi belgeler, tanık beyanları ve görüntülerle karşılaştırdı. Yapılan incelemede, kamuoyunda tartışma yaratacak yeni delillere ulaşıldı.
Peki, Berk Tütüncü'nün açıklamaları resmi kayıtlarla örtüşüyor mu? Belgeler neyi işaret ediyor? İddiaların merkezindeki isimler ne söylüyor? İşte madde madde iddialar ve gerçekler…
RESMİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI! TESCİLSİZ MOTOSİKLET İDDİASI ÇÖKTÜ
Berk Tütüncü, kamuoyuna yaptığı açıklamada Hacı Resul Düzgün'ü hedef alarak; kullandığı motosikletin tescilsiz olduğunu, trafiğe çıkmasının yasak bulunduğunu, farlarının yanmadığını ve kazanın motosiklet sürücüsünün araca çarpmasıyla meydana geldiğini ileri sürdü. Ancak bu iddialar, resmi sigorta kayıtlarıyla açık şekilde çürütüldü. Gerçekler, sigorta poliçesinde net biçimde ortaya çıktı.
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı belgelere göre Hacı Resul Düzgün'ün, kazadan tam 17 gün önce, 4 Kasım 2024 tarihinde, Quick Sigorta üzerinden Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası yaptırdığı belirlendi. Üstelik söz konusu poliçenin 1 yıl süreyle düzenlendiği ve 52 ABZ 403 plakalı, Hacı Resul Düzgün'e ait motosikleti kapsadığı resmi kayıtlara yansıdı.
Bilindiği üzere, tescilsiz bir araç için trafik sigortası yapılması hukuken mümkün değildir. Eğer Berk Tütüncü'nün iddia ettiği gibi motosiklet tescilsiz olsaydı, bu sigorta işleminin gerçekleştirilmesi imkansız olurdu. Ancak resmi belgeler, motosikletin tescilli ve yasal olarak trafiğe çıkabilir durumda olduğunu net biçimde ortaya koydu. Böylece Berk Tütüncü'nün açıklamasında yer alan "tescilsiz motosiklet" iddiası, resmi kayıtlar karşısında tamamen çöktü.
"KAÇMADIM" SAVUNMASI RESMİ KAYITLARDA ÇÖKTÜ
Berk Tütüncü, kamuoyuna yaptığı açıklamada kazanın ardından olay yerine geri döndüğünü ileri sürdü. Yaralanma bilgisi aldıktan sonra olay yerine gittiğini savunan Tütüncü, ambulansın eniştesi tarafından arandığını, bölgede çok sayıda motosikletlinin toplanmaya başladığını fark edince güvenlik gerekçesiyle olay yerinden ayrılmayı tercih ettiğini öne sürdü.
Hiçbir şeyden kaçmadığını iddia eden Tütüncü, polis kayıtlarında evinde bulunduğunun görüldüğünü, hakkında herhangi bir arama ya da yakalama kararı olmadığını belirterek, kendi iradesiyle karakola gittiğini savundu.
Ancak bu açıklamaların, polis ifadesiyle, mahkeme beyanlarıyla ve olay yerinde Hacı Resul Düzgün'e ilk müdahaleyi yapan tanık Mert Özbiçen'in anlatımıyla örtüşmediği ortaya çıktı.
POLİS TUTANAKLARI TÜTÜNCÜ'NÜN SAVUNMASINI ÇÜRÜTTÜ
Berk Tütüncü, Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadede kazanın meydana geldiğini kabul etti. Çarpmanın ardından Hacı Resul Düzgün'ün yere düştüğünü gördüğünü belirten Tütüncü, buna rağmen olayı ciddi bir durum olarak değerlendirmediğini, aracından inip Düzgün'ün sağlık durumunu kontrol etme gereği duymadığını ve herhangi bir tutanak tutulmadan olay yerinden ayrıldığını beyan etti. Tütüncü, daha önce trafikte motosikletlilerle yaşadığı tartışmaları gerekçe göstererek, Düzgün'ü tartıştığı kişilerden biri sandığını ve bu nedenle olay yerinde kalmadığını ifade etti.
"EVDEYDİM" SAVUNMASI AİLESİNİN BEYANIYLA ÇÖKTÜ
Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan kamera incelemeleri sonucu Tütüncü'nün ikamet adresi tespit edildi. Eve giden ekipler, araca ait ön tamponun sağ ve sol kısmında hasar bulunduğunu belirledi. Resmi tutanaklara yansıyan aile beyanlarında ise Berk Tütüncü'nün olaydan yaklaşık yarım saat sonra eve geldiği, kısa süre sonra evden ayrıldığı ve o saatten itibaren kendisinden haber alınamadığı belirtildi.
Oysa Tütüncü, kamuoyuna yaptığı açıklamada evde bulunduğunu iddia etti. Ailesinin polis ekiplerine verdiği bu beyan ise, Tütüncü'nün açıklamalarıyla açık bir çelişki oluşturdu.
"HİÇ KULLANMADIM" DEDİ SOSYAL MEDYASI ELE VERDİ
Kaza sırasında alkollü olduğu yönündeki iddiaları reddeden Berk Tütüncü, olay günü kalabalık bir grupla kafede bulunduğunu öne sürerek alkollü olmasının mümkün olmadığını savundu. Ancak bu açıklama, Tütüncü'nün kendi beyanları ve dijital kayıtlarla kısa sürede çöktü. Peki, Berk Tütüncü poliste ne söyledi?
Berk Tütüncü, 24 Kasım 2024 tarihinde Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği resmi ifadesinde, kendisine yöneltilen "Kaza esnasında alkollü müydünüz?" sorusuna net bir yanıt verdi. Tütüncü, yalnızca kazada alkollü olmadığını söylemekle kalmadı; hayatı boyunca hiç alkol kullanmadığını, sigara dahi içmediğini iddia etti. Ancak gerçek, Tütüncü'nün kendi dijital izlerinde ortaya çıktı.
ALKOL KULLANDIĞI ANLARI SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN PAYLAŞTI
Hayatı boyunca alkol kullanmadığını ileri süren Tütüncü'nün, bizzat kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde rakı masalarında çekilmiş fotoğraflar ve alkol tüketiminin açıkça görüldüğü kareler yer aldı. Üstelik bu paylaşımların, farklı tarihlerde ve doğrudan Tütüncü'nün kişisel hesabı üzerinden yayımlandığı belirlendi.
Sonuç olarak; polis ifadesinde "hiç alkol kullanmadım" diyen Berk Tütüncü'nün, kendi sosyal medya paylaşımlarıyla açık şekilde çeliştiği, bu savunmanın kamuoyu nezdinde inandırıcılığını tamamen yitirdiği bir kez daha gözler önüne serildi.
AHABER.COM.TR İLK MÜDAHALEYİ YAPAN KİŞİYE ULAŞTI
Ahaber.com.tr, gerçeğin izini sürmeye devam etti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve karanlıkta kalan noktaların netleşmesi için çalışmalarını sürdüren Ahaber.com.tr, kazanın hemen ardından olay yerinde Hacı Resul Düzgün'e ilk müdahaleyi yapan ve bölgede ikamet eden Mert Özbiçen'e ulaştı. Delil niteliğindeki açıklamalarda bulunan Özbiçen, kaza anını tüm ayrıntılarıyla anlattı.
Kazanın Beylerbeyi Çamlıca Caddesi üzerinde, saat 11.00–11.30 sıralarında meydana geldiğini belirten Özbiçen, büyük bir gürültü sesi duyduğunu ve bunun üzerine dışarı çıktığını ifade etti. Özbiçen, Hacı Resul Düzgün'ü ağır yaralı halde yerde gördüğünü, motosikletin ise daha yukarıda kaldığını ve sürüklenerek olay yerine geldiğini belirtti.
Özbiçen, "Resul'ü benim kapımın önünde gördüm. Motorunu o an göremedim, muhtemelen yukarıda kalmıştı. Hemen polisi ve ambulansı aradım. 112'yi aradığımda turnike yapıp yapamayacağımı sordum. Turnikeyi ben uyguladım, ardından içeriden yastık getirerek ilk müdahaleyi yaptım" dedi.
"KAZA YAPAN ARAÇ OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞTI"
Öte yandan Berk Tütüncü'nün kazanın ardından olay yerine geldiği iddiaları da Özbiçen'in açıklamalarıyla çürüdü. Özbiçen, Berk Tütüncü'nün kaza sırasında olay yerinde bulunmadığını net bir şekilde ifade ederek, kazaya karışan aracın da olay yerinden hızla uzaklaştığını söyledi. "Kazadan sonra araç olay yerinde yoktu. Çok kısa sürede kaçmıştı. Berk Bey'i de olay yerinde görmedim" diyen Özbiçen, kaza sonrası yaşanan kalabalığa da açıklık getirdi.
Olay yerinin zamanla kalabalıklaştığını belirten Özbiçen, "İlk müdahaleyi tamamen ben yaptım. Resul'ün olay anında biriyle telefonla konuştuğunu görmedim. Zaten konuşabilecek durumda değildi. İnsanlar kazayı görünce durdu, ambulans gecikince çevre kalabalıklaştı. Arkadaşları bir şekilde haberdar olup gelmiş olabilir. Ancak bu durum kazadan yaklaşık 10 dakika sonra yaşandı" ifadelerini kullandı.
AHABER.COM.TR SKANDALIN SİS PERDESİNİ ARALADI
Ahaber.com.tr, ulaştığı delil niteliğindeki bilgi ve belgelerle olayın üzerindeki sis perdesini araladı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün açıklamalarına netlik kazandırmak amacıyla Hacı Resul Düzgün'ün evine giden Ahaber.com.tr Editörü Serhat Bülki, kamuoyunda merak edilen soruları doğrudan yönelterek olayın seyrine ilişkin tartışmalara açıklık getirdi.
"BU BİR SİYASİ HESAPLAŞMA DEĞİL İNSANLIK MESELESİDİR"
İlk videosunu neden yayımladığını açıklayarak sözlerine başlayan Hacı Resul Düzgün, kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine herhangi bir siyasi yönlendirme ya da organizasyonun parçası olmadığını vurguladı. Düzgün, çektiği videonun arkasında ne bir siyasi yapı ne de bir yönlendirme olmadığını dile getirerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Benim bu videoyu çekmemdeki amaç çok net. Yüksek konumlarda hiçbir tanıdığım yok. Hiçbir siyasi partiye üye değilim, particilik yapmıyorum. Ben yalnızca başımdan geçenleri, bana yaşatılan zulmü ve beni orada ölüme terk edişlerini anlattım. Bu videonun arkasında ne bir yönlendirme ne de siyasi bir amaç vardır."
"MOTOSİKLETİM TESCİLLİ VE SİGORTALIYDI TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK DEĞİLDİ"
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün açıklamalarında yer alan "motosiklet tescilsizdi, trafiğe çıkması yasaktı" iddiasına da yanıt veren Düzgün, bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Motosikletinin sigortasının bulunduğunu, yalnızca muayenesinin süresinin dolduğunu belirten Düzgün, "Motorumun sigortası vardı. Trafiğe çıkması yasak bir araç değildi. Sadece muayenesi geçmişti. Zaten ertesi gün satış için muayeneye sokacaktım. Eğer trafiğe çıkması yasak olsaydı, polis ekipleri gereken işlemi yapardı. Böyle bir durum söz konusu değildir." İfadelerini kullandı.
ÇALINTI KAYDI VE PLAKA TARTIŞMASINA NET AÇIKLAMA
Hacı Resul Düzgün, motosikletine ilişkin tartışmalara neden olan plaka ve çalıntı iddialarına da ayrıntılı açıklık getirdi. Sürecin 2023 yılında motosikletinin çalınmasıyla başladığını belirten Düzgün, 52 ABZ 403 plakalı motosikleti için derhâl çalıntı ihbarı verdiğini, motosikletin 3–4 gün sonra Ümraniye'de polis ekiplerince bulunarak kendisine teslim edildiğini söyledi.
Motosiklet teslim edilirken polis ekiplerine plaka konusunda soru yönelttiğini ifade eden Düzgün, o aşamada plaka değişikliğinin zorunlu olmadığı bilgisinin verildiğini, bu nedenle bir süre aynı plaka ile kullanmaya devam ettiğini belirtti.
Asıl durumu motosikleti satmak için notere gittiğinde öğrendiğini aktaran Düzgün, çalıntı kaydının sistemden düşmesi için plaka değişikliği yapılması gerektiğinin kendisine bildirildiğini söyledi. Bunun üzerine plakasını 34 MGZ 782 olarak değiştirdiğini, ancak yeni plakayı henüz taktırmadan önce plakasız trafiğe çıkmamak adına eski plakayı kullandığını ifade etti.
"1 MİLYON 600 BİN TL BERK TÜTÜNCÜ'DEN DEĞİL SİGORTADAN ÖDENDİ"
Kazanın ardından kamuoyunda sıkça dile getirilen "1 milyon 600 bin TL aldı" iddialarına da açıklık getiren Düzgün, bu paranın Berk Tütüncü tarafından değil, sigorta şirketi tarafından ödendiğini net bir şekilde ifade etti.
Açılan dava sonucunda, polis tutanakları ve bilirkişi raporları doğrultusunda yüzde 100 kusursuz bulunduğunu belirten Düzgün, ağır yaralanma nedeniyle sigorta şirketi tarafından bu ödemenin yapıldığını söyledi.
NEDEN BİR YIL SONRA KONUŞTU? SORUSUNA NET YANIT
Hacı Resul Düzgün, karar kesinleştikten sonra neden sessiz kaldığı ve neden bir yıl sonra konuştuğu yönündeki eleştirilere de çarpıcı yanıtlar verdi. Kazanın ardından 9 ay boyunca yatağa bağlı kaldığını belirten Düzgün, bu süreçte dosyayı fiilen takip edemediğini söyledi.
Ayağa kalktıktan sonra avukatıyla yaptığı görüşmede, en kritik başlık olan "alkol" iddiasının hukuken ispatlanamadığını öğrendiğini aktaran Düzgün, avukatının kendisine şu ifadeleri kullandığını aktardı:
"Karşı taraf olaydan sonra 4 gün ortadan kaybolduğu için alkollü olduğunu hukuken ispatlamamız mümkün değil. Bu aşamadan sonra yapılabilecek fazla bir şey yok."
"BEN İŞ ARARKEN HAYATIMI KARARTAN KİŞİ İLÇE BAŞKANI OLDU"
Düzgün, çektiği videonun kişisel bir hesaplaşma değil, açık bir adalet ve vicdan çağrısı olduğunu vurguladı. Olayın herhangi bir siyasi tartışmanın parçası hâline getirilmesini ise kesin bir dille redderek "Bu meselenin A partisiyle de B partisiyle de hiçbir ilgisi yok. Bu bir siyaset konusu değil, doğrudan insanlık meselesidir." cevabını verdi
Konuya siyasi bir zemin kazandırılmasına açıkça karşı çıkan Düzgün, tepkisinin hiçbir partiyle bağlantılı olmadığını vurgulayarak sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
"Bu bir siyasi eylem değildir. Kimsenin partisiyle, belediye başkanıyla ya da meclis üyeleriyle bir meselem yok. Benim itirazım da davam da yalnızca Berk Tütüncü'yedir. Benim yaşadığım ilçede, beni ölüme terk eden birinin ilçe başkanlığı yapmasını istemiyorum."
