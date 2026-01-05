Trafikte teröre son! Magandaya 180 bin TL ceza

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek. Görev süresi 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazımı için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonda grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol gruplarının temsilcilerinin rapor yazımı için bir araya gelmesi bekleniyor. Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ile Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplanarak, gündemlerindeki konuları görüşecek.