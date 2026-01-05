Trafikte teröre son! Magandaya 180 bin TL ceza
TBMM’de görüşülecek yeni düzenlemeyle, saldırı amacıyla araç takip eden ya da araçtan inerek tehdit oluşturan sürücülere 180 bin TL’ye varan para cezası geliyor. Yollarda teröre geçit yok!
TBMM, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ve 11. Yargı Paketi'nin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından tatile girmişti. TBMM, 13 günlük tatilin ardından yeniden yoğun mesaiye başlıyor. Haftalık çalışmalarını salı günü devam ettirecek ve olan TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek. Teklife göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.
Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek. Görev süresi 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazımı için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonda grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol gruplarının temsilcilerinin rapor yazımı için bir araya gelmesi bekleniyor. Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ile Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplanarak, gündemlerindeki konuları görüşecek.
ORTAK RAPOR MESAİSİ SÜRECEK
Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, "Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi"ni ele alacak.
