Twitter'dan son dakika kararı! Türkiye'ye temsilci atayacak

Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Bu yaptırım uygulanmadan, Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Sosyal ağlara yönelik dünyadaki en kapsamlı düzenlemelerden birinin hayata geçmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin dijital dünyadaki egemenliğini gözeterek #SiberVatan ve #DijitalTürkiye vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz.

Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak!



Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi. pic.twitter.com/LoVlmvpiOc — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 19, 2021