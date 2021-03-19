Reklam cezasıyla karşılaşan Twitter, Türkiye’ye temsilci atıyor

5651 sayılı Kanunun ek 4'üncü maddesi kapsamında, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere daha önce yaptırımların ilk adımı olarak 10 milyon lira, ikinci adımında 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyonar lira ceza kesilmişti.