19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Reklam cezasıyla karşılaşan Twitter, Türkiye’ye temsilci atıyor

Reklam cezasıyla karşılaşan Twitter, Türkiye’ye temsilci atıyor

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de atamasına yönelik düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan sosyal medya platformlarından 'ın da Türkiye'de temsilci atayacağı öğrenildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL
Reklam cezasıyla karşılaşan Twitter, Türkiye’ye temsilci atıyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir süredir Türkiye'den reklam alamama cezasıyla karşı karşıya olan , yasal yükümlülüklerini yerine getirme kararı alarak, bant daraltma cezasından kaçınmış olacak.

Böylece, Türkiye'de aktif olarak kullanılan yabancı sosyal medya kanallarından hariç tamamı, Türkiye'de bulunduracağını açıklamış oldu.

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören düzenlemenin 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'de ilk temsilci atama kararını, platformu vermişti.

ek 4'üncü maddesi kapsamında, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere daha önce yaptırımların ilk adımı olarak 10 milyon lira, ikinci adımında 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyonar lira ceza kesilmişti.

, TikTok ve gibi sosyal medya platformları ise para cezalarının ardından temsilci atamaya karar vermişti. Para cezalarına rağmen Türkiye'de temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e Ocak 2021 itibarıyla reklam yasağı cezası verilmişti.

Twitter, temsilci atama yönünde verme kararıyla, kısa süre sonra uygulanacak bant genişliği daraltma cezasını almamış olacak. Pinterest ise temsilci ataması yapmadığı takdirde erişimi yavaşlatan bant daraltma cezasıyla karşılaşacak. Atama yapmayan platformlardan Periscope'un ise, faaliyetlerine mart ayında son vereceği daha önce açıklanmıştı.

Twitter Türkiye'de temsilci atayacak TWİTTER TÜRKİYE'DE TEMSİLCİ ATAYACAK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı TWİTTER VE PİNTEREST'E REKLAM YASAĞI
Facebook'tan flaş karar FACEBOOK'TAN FLAŞ KARAR
Dailymotion Türkiye'ye temsilci atadı DAİLYMOTİON TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ ATADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA