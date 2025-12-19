CHP Arnavutköy’de deprem! İki meclis üyesi ve 100 partili istifa etti | AK Parti’ye katıldılar

Mutlu Nak ve Ercan Duman

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ MUSTAFA CANDAROĞLU İLE BİRLİKTE YOL YÜRÜME KARARI ALDIK"

Nak, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonlarının, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmadığını dile getirdi.

Bu yaklaşımın ne Arnavutköy'e ne de demokrasi kültürüne bir katkı sunduğunu ifade eden Nak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla, Arnavutköy'de yürüttüğü çalışmalarla, dürüstlüğüyle ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla takdir ettiğimiz Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık. İlçemize daha fazla hizmet edebilmek ve sorumluluğunu taşıdığımız hemşehrilerimize karşı görevimizi en doğru şekilde yerine getirebilmek adına bu adımı atmayı gerekli gördük. Bundan sonraki süreçte de Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz."