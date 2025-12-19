CHP Arnavutköy'de deprem! İki meclis üyesi ve 100 partili istifa etti | AK Parti'ye katıldılar
İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Ercan Duman ve Mutlu Nak, "Bundan sonraki süreçte Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza AK Parti çatısı altında devam edeceğiz" dedi.
Arnavutköy Belediye binasında basın mensuplarına açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi Mutlu Nak, uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda CHP'den istifa etme kararı aldıklarını söyledi.
Nak, "Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış, yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algı bizleri derinden yaralamıştır. Siyasi anlayışımızın çatışmadan, kişisel hesaplardan ve güç mücadelelerinden değil hizmetten, şeffaflıktan ve millet iradesine saygıdan yana olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaostan değil huzurdan, kavgadan değil ortak akıldan, tek adamcılıktan değil istişareden ve liyakatten yana olduklarını ifade eden Nak, bu değerlerin siyasetin temelini oluşturması gerektiğini belirtti.
"BELEDİYE BAŞKANIMIZ MUSTAFA CANDAROĞLU İLE BİRLİKTE YOL YÜRÜME KARARI ALDIK"
Nak, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonlarının, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmadığını dile getirdi.
Bu yaklaşımın ne Arnavutköy'e ne de demokrasi kültürüne bir katkı sunduğunu ifade eden Nak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu anlayışla, Arnavutköy'de yürüttüğü çalışmalarla, dürüstlüğüyle ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla takdir ettiğimiz Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık. İlçemize daha fazla hizmet edebilmek ve sorumluluğunu taşıdığımız hemşehrilerimize karşı görevimizi en doğru şekilde yerine getirebilmek adına bu adımı atmayı gerekli gördük. Bundan sonraki süreçte de Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz."
Ercan Duman da Mutlu Nak ile bu kararı aldıklarını ve yapılan açıklamayı beraber hazırladıklarını söyledi.
Açıklamanın ardından, Duman ve Nak'ın üyelik başvurusunda bulunmak için AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığına gittikleri öğrenildi.
