14 Mart 2021, Pazar
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SpaceX 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

’ın sahibi olduğu uzay şirketi , 60 Starlink uydusunu daha başarılı şekilde uzaya fırlattı. Starlink projesi, bin 440 adet uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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SpaceX 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

Uzay şirketi SpaceX, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

Starlink projesi, dünyanın herhangi bir noktasındaki uzak bölgelere hızlı ve ucuz internet sağlamak için bin 440 adet uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.

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