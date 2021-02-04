Kripto para Dogecoin'a Elon Musk dopingi! | Dogecoin nedir?
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla birlikte kripto para Dodgecoin'i desteklemeye devam ediyor. Elon Musk ayrıca Dodgecoin'in halkın kripto parası olduğunu da özellikle belirtiyor. Elon Musk'un desteklediği Dogecoin 1 hafta içinde %40 oranında yükseldi. Ayrıca günlük bazdaki yükseliş oranı ise %75'i aştı. Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.
Bitcoin'le başlayan kripto para çılgınlığında alt para birimleri de sık sık gündeme geliyor. Bunlardan birisi ise Dogecoin oldu. Tesla, SpaceX ve The Boring Company gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, attığı tweet'lerle sosyal medyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Bu paylaşımlar kripto para borsasında bile önemli bir yükselişe sebep oluyor.
Musk, geçtiğimiz hafta bir tweet atarak Dogecoin'e desteğini dile getirmiş ve ardından yaşanan yükselişle yatırımcıları sevindirmişti. Böylece Dogecoin 1 hafta içinde %40 oranında yükseldi. Ayrıca günlük bazdaki yükseliş oranı ise %75'i aştı.
Elon Musk bugün itibariyle roket fotoğrafıyla birlikte 'Doge' yazısını paylaştı. Hatta daha sonrasında bir Aslan Kral'dan bir sahnenin düzenlenmiş halinin fotoğrafını paylaştı ve altına 'bir şey değil' notunu ekledi.
HALKIN KRİPTO PARASI DOGECOİN
Birbiri ardına paylaşımlarına devam eden Tesla CEO'su ayrıca 'Dogecoin is the people's crypto' mesajını da tweet'ledi. Yani böylece Musk aslında Dogecoin'in halkın kripto parası olduğunu da ifade etmiş oldu.
DOGECOIN NEDİR?
Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.
Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir.