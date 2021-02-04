Kripto para Dogecoin'a Elon Musk dopingi! | Dogecoin nedir?





DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir.

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