Seyyanen 30 bin TL zam teklifinde flaş gelişme! Önerge geri çekildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 14:21 Güncelleme: 18.12.2025 14:27
Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam öngören düzenleme TBMM’de geri çekildi. AK Parti’nin verdiği ve daha önce kabul edilen önerge, Genel Kurul’da ek maddenin kaldırılmasıyla iptal edildi.
Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK parti Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu personeline 30 bin TL verilmesini öngören bir önerge vermişti. Önerge kabul edilmişti. 4. Madde görüşmeleri esnasında AK Parti önerge vererek bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik önerge verdi ve kabul edildi.
Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam yapılmayacak.