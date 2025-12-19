Sanal bahiste yeni düzenleme! Bakan Tunç duyurdu: Anında el konulabilecek

Bakan Tunç sanal bahis hakkında yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi (AA)

"HESABA HEMEN EL KONABİLECEK"

Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın kabinede verdiği talimatlar doğrultusunda hem de Cumhurbaşkanlığı genelgesi çerçevesinde, bir eylem planı oluşturmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, ilgili bakanlardan oluşan bir komisyon uzun süredir çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu çalışmalar neticesinde bir eylem planı oluşturulmuştur. Eylem planı kapsamında Adalet Bakanlığına düşen hususlar olduğu gibi, diğer bakanlıklara düşen sorumluluklar da bulunmaktadır.

Elbette önleyici tedbirler bakımından yapılması gerekenler vardır. Ancak suç işlendiğinde, özellikle yaptırımlar ve caydırıcılık açısından atılması gereken adımlar da büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, ilk etapta 11. Yargı Paketi'ne, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında önemli maddeler eklenmiştir. Özellikle internet ortamında ve bilişim yoluyla işlenen suçlar ile bilişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık fiillerinin etkin bir şekilde soruşturulması, gecikmeksizin hesaplara el konulabilmesi ve mağduriyetlerin giderilebilmesi amacıyla önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçmiştir. Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesinde yer alan rapor şartı aranmaksızın, acele hâllerde Cumhuriyet savcılarının mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla el koyma kararı alarak hesaplara derhâl el koyabilmesine imkân tanınmaktadır.

Ayrıca, telefon yoluyla dolandırıcılığın önlenmesine yönelik düzenlemeler de bulunmaktadır. Telefon hatlarının belirli ölçülerde sınırlandırılmasına ilişkin olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yetkiler verilmektedir. Bu hususlar kanun teklifinde yer almaktadır.

Yine burada özellikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yabancılara yönelik hatlar konusundaki çalışmaları önem taşıyor. Çünkü bu yabancı hatlar yoluyla vatandaşlarımıza mesajlar geliyor. Telefonlarına gelen bu mesajlara bir kez tıkladıklarında hesaplarına ulaşılıyor ve büyük mağduriyetler yaşanıyor. Bunu hep birlikte görüyoruz.

Bunları önlemek bakımından, yabancılara verilecek hatların belli bir numara grubundan oluşması ve vatandaşlarımızın, gelen mesajın yabancı bir hattan geldiğini anlayabilmesi gerekiyor. Buna benzer şekilde, özellikle banka ve ödeme kuruluşlarına da sorumluluklar yükleniyor. Hesap açma ve telefon aboneliği işlemlerinde, banka ya da ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulamanın yapılması zorunlu hale getiriliyor.

Çipli kimlik kartlarıyla ilgili zorunluluklar ile bankalara birtakım yükümlülükler getiren bu düzenlemeler, 11. Yargı Paketi'nde yerini aldı. Bunlar elbette yasal düzenlemelerdir.