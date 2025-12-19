19 Aralık 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için müebbet hapis istemi

ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için müebbet hapis istemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 14:07 Güncelleme: 19.12.2025 14:55
ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için müebbet hapis istemi

ICRAYPEX’in sahibi Gökalp İçer hakkında Avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle “kadına karşı olası kastla öldürme” ve “uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul'da avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ve ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İçer hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için müebbet hapis istemi ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için müebbet hapis istemi ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer için müebbet hapis istemi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör