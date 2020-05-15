Facebook Afrika'ya internet altyapısı kurmak için harekete geçti

Sosyal medya platformu Facebook'un, Afrika'nın internet altyapısını oluşturmak için 6 telekomünikasyon şirketi ile ortak bir proje yürüteceği duyuruldu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, aralarında Çin'den Mobil International, Mısır'dan Telecom ve Vodafone'un da bulunduğu telekomünikasyon şirketleri ile "2Afrika" adına verdikleri proje kapsamında Afrika'nın etrafına deniz altından yaklaşık 37 bin kilometre uzunluğunda internet kablosu çekileceği kaydedildi.

16 AFRİKA ÜLKESİNDE ÇALIŞILACAK

Alcatel Submarine Networks tarafından döşemesi yapılacak deniz altı internet ağının, İspanya'dan başlayıp Süveyş Kanalı'ndan kıtanın doğu yakasına devam edeceği, Güney Afrika ucunu dolanıp batı yakasından İngiltere'ye uzanacağı bilgisi paylaşıldı.

Facebook yöneticisi Najam Ahmed, bu çalışmanın Afrika ve Orta Doğu'da internet bağlantısını büyük ölçüde artıracağını belirterek, "2Africa projesi, Afrika'nın yükselen dijital ekonomisinde internet genişlemesini destekleyen önemli bir aşama olacak." ifadelerini paylaştı.

2024 yılına kadar tamamlanması beklenen çalışma kapsamında toplam 16 Afrika ülkesine 21 'çıkış' yapılacağı ve bu ülkelerdeki hizmet sağlayıcıların "tarafsız veri merkezlerine veya açık erişimli kablo istasyonlarına adil ve eşit temelde kapasite kazandıracağı" kaydedildi.