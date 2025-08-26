Türk’ün zaferle taçlanan yürüyüşü: Büyük Taarruz ve zaferler haftası

26 Ağustos 2025, Salı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı.

Tarihinin her merhalesi şan ve şerefle dolu olan Türk milleti için 26 Ağustos tarihinin özel bir önemi vardır. Birincisi Anadolu'yu Türk vatanı haline getirmek için 26 Ağustos 1071 tarihinde kazanmış olduğumuz Malazgirt Meydan Savaşı, diğeri de Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran 26 Ağustos 1922 tarihli Başkumandanlık Meydan Muharebesi'dir.

"1071'de açılan kapılar, 1922'de sonsuza dek mühürlendi.

Bundan tam 954 yıl önce Muş'un Malazgirt ovasında Bizans ordusuyla karşılaşan Sultan Aplarslan komutasındaki Selçuklu ordusu, dünya tarihini değiştirecek bir zafere imza atarak Anadolu'nun kapısını açtı.

103 yıl önce bugün ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz'un emrini vererek Anadolu'nun kıyamete kadar Türk yurdu olarak kalmasını sağlayan zaferi getirdi.

TARİHE YÖN VERDİ

Takvim yaprakları 26 Ağustos 1071'i gösterdiğinde, dünya tarihine yön veren bir meydan muharebesi gerçekleşti. Bizans'ın idare ettiği Anadolu coğrafyasına seferler düzenleyen Alparslan, Kars ve Ani şehirlerini ele geçirerek Bizans'tan ilk toprağını aldı.

Abbasi halifesinin 1070'te yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Fatımilerin üzerine yürüyen Sultan Alparslan'ın Mısır'a yöneleceği haberi üzerine Bizans ordusu, doğu seferini başlattı.

Malazgirt'te başlayan destan, Büyük Taarruz'la taçlandı

Bunu öğrenen Alparslan, geri dönerek Suriye hattına doğru ilerleyişe geçti. Rey şehrinde konuşlanacağı duyumunu yayan Alparslan, bunun yerine Muş'a doğru hareket etti ve Malazgirt Ovası'nda karargahını kurdu.

26 Ağustos 1071 Cuma günü ordusuna namaz kıldırıp dua eden Alparslan, ardından Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusunun üzerine yürüdü.

Sultan Alparslan'ın başarıyla yönettiği savaş, Türk milletinin kesin galibiyetiyle sonuçlandı. Anadolu'nun kapıları ardına kadar Türklere açılmış oldu.

30 Ağustos'un kronolojisi

ANADOLU'NUN TÜRK YURDU OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Büyük zaferden tam 851 yıl sonra ise Anadolu'nun kıyamete kadar Türk yurdu olacağının tüm dünyaya duyurulduğu muazzam bir zaferin harekât emri verildi.

26 Ağustos 1922 tarihinde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'yu işgal eden emperyalist güçlerin sökülüp atılması için kesin taarruz emrini verdi.

30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

İlk kez 1926'da Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 30 Ağustos, her yıl yurt geneli ve KKTC'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" sözüyle milli hafızamızda silinmez bir yer edindi.

Türk'ün zaferle taçlanan yürüyüşü: Büyük Taarruz ve zaferler haftası
