Türk’ün zaferle taçlanan yürüyüşü: Büyük Taarruz ve zaferler haftası

30 Ağustos'un kronolojisi (AA)

ANADOLU'NUN TÜRK YURDU OLDUĞU KESİNLEŞTİ



Büyük zaferden tam 851 yıl sonra ise Anadolu'nun kıyamete kadar Türk yurdu olacağının tüm dünyaya duyurulduğu muazzam bir zaferin harekât emri verildi.

26 Ağustos 1922 tarihinde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'yu işgal eden emperyalist güçlerin sökülüp atılması için kesin taarruz emrini verdi.

30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

İlk kez 1926'da Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 30 Ağustos, her yıl yurt geneli ve KKTC'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" sözüyle milli hafızamızda silinmez bir yer edindi.