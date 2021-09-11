Aydın’da tarihi tapınakta 2300 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Restore öncesinde yapılan çalışmalarda uçan göz ile çekilen fotoğraflarda tarihi sütunların üst kısımlarında çatlakların meydana geldiği tespit edildi. Çatlakların ve çeşitli yerlerinde meydana gelen kopmaların önüne geçilmesi adına restore çalışmaları burada başlatılırken, kurulan platformlar yardımıyla sütunların tepesine çıkan kazı ekipleri, 2 bin 300 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Sütunlarda çatlakların tespit edildiğini ifade eden Alman Kazı Heyeti Başkanı Helga Bunge, çalışmaların Apollon Tapınağı tarihinde bir ilk olduğunu belirterek "2300 yıldır bu sütunlara kimse çıkmadı. Biz bu sütunların restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Yine bir 2300 yıl ayakta kalmalarını sağlayacağız" dedi.