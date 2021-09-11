Amasya’da bulunan tarihi Harşena Kalesi’nde 600 yılık külliye keşfi

'AMASYA İÇİN ÖNEMLİ KEŞİFLER'

Kazı Başkanı Emine Naza Dönmez, çalışmaların devam ettiği alanda külliyeyi birbirine bağlayan sokak dokusunu ortaya çıkarmaya başladıklarını belirtti. Dönmez, "Gerek seyahatnamelerde gerekse tarihi kaynaklarda yukarı kalede olduğu bilinen Osmanlı'nın ilk camisi Yıldırım Camii'nin bulunduğu alanı tespit ederek, bunun etrafındaki yapı kalıntılarına ulaşmaya çalışıyoruz. Cami ve caminin yukarısında zaviyeli bir yapı ortaya çıkardık. 15'inci yüzyıldan itibaren düzgün sokak dokusu olarak yapılaşmaya başlamış ve külliye olarak nitelendirilen kompleksi yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyoruz, bu da Amasya için önemli keşiflerden biridir" dedi.