Siirt'te 250 yıllık mezarlık restore edildi

Turizme kazandırılan mezarlığın ziyaretçilere açıldığını dile getiren Genç, "Kültür Bakanlığının destek ve izinleriyle 3 yıl önce proje çalışmalarına başlandı. Restorasyon çalışmaları yapıldı. Daha sonra çevre düzenlemesi başlatıldı. Yapılan kazılarda birçok mezar ve mezar taşının kayıp olduğunu ve toprak altında kaldığını gördük. Bunları çıkardıktan sonra sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları yapıldı." dedi.