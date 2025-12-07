Fırtına deplasmanda dolu dizgin! Trabzonspor Göztepe’yi mağlup etti

Fotoğraf (AA)

(İKİNCİ YARI)

46'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Cherni'den seken top Zubkov'un önünde kaldı. Zubkov'un pasında Muçi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Lis'ten seken topu Muçi yeniden tamamladı: 0-1.

59'uncu dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Muçi'nin pasında savunmadan sıyrılan Onuachu boş pozisyonda yerden sert vurdu, kaleci Lis topu son anda çıkardı.

67'nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Juan soldan ceza alanına girip, pasını Olaitan'a aktardı. Olaitan'ın şutunu Onana çeldi. Topu tekrar önünde bulan Olaitan bir kez daha kaleyi yokladı. Savunma topu çizgiden çıkardı. Yükselen meşin yuvarlağa bu kez Janderson kafa vurdu, defans topu güçlükle kornere çeldi.

77'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan Zubkov serbest vuruşta topu Muçi'ye aktardı. Muçi'nin gelişine şutunda kaleci Lis topu kapattığı köşeden ağlarında gördü: 0-2.

78'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Pina, gole giden Juan'ı düşürünce direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85'inci dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Olaitan'ın kullandığı firikte kaleci Onana topu çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Dennis gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

90+8'inci dakikada Göztepe'de Rhaldney ikinci sarı kartla oyundan atıldı.;

90+9'uncu dakikada Cherni'nin ortasında Heliton'un şutunda top direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.