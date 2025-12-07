Fırtına deplasmanda dolu dizgin! Trabzonspor Göztepe'yi mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe’ye konuk oldu. Bordo-mavililer, Ernest Muçi’nin golleriyle üstünlüğü yakalasa da Anthony Dennis’in frikikten attığı gole engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 34’e çıkararak ligde 2. sıraya yükseldi. İşte karşılaşmada yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, saat 20.00'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yaptı. Mücadelenin 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi oldu. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın görev yaptı.
Zorlu geçen mücadelede bordo-mavililerin yıldız ismi Ernest Muçi ön plana çıktı. 46 ve 76. dakikalarda sahneye çıkan Muçi, takımını öne geçiren iki golü kaydetti.
Göztepe'de ise 85. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Anthony Dennis, klas bir vuruşla fileleri havalandırarak farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırarak ligde 2. sıraya yükseldi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanat topla buluşan Muçi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı taca çeldi.
10. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan Zubkov ile kullandığı köşe atışında altı pas içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.
33. dakikadaki Göztepe atağında defanstan atılan uzun topta Janderson, kaleci Onana'nın ileride olduğunu görerek meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Juan'a aktarmak istedi. Trabzonspor defansı araya girerek topu uzaklaştırdı.
37. dakikada Trabzonspor'un ceza sahası sol çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Zubkov, dokunarak topu Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin daha iyi açıdan kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, defanstan sekip kornere çıktı.
45+3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Defanstan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Juan'ın şutunda topu kaleci Onana çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.
(İKİNCİ YARI)
46'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Cherni'den seken top Zubkov'un önünde kaldı. Zubkov'un pasında Muçi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Lis'ten seken topu Muçi yeniden tamamladı: 0-1.
59'uncu dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Muçi'nin pasında savunmadan sıyrılan Onuachu boş pozisyonda yerden sert vurdu, kaleci Lis topu son anda çıkardı.
67'nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Juan soldan ceza alanına girip, pasını Olaitan'a aktardı. Olaitan'ın şutunu Onana çeldi. Topu tekrar önünde bulan Olaitan bir kez daha kaleyi yokladı. Savunma topu çizgiden çıkardı. Yükselen meşin yuvarlağa bu kez Janderson kafa vurdu, defans topu güçlükle kornere çeldi.
77'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan Zubkov serbest vuruşta topu Muçi'ye aktardı. Muçi'nin gelişine şutunda kaleci Lis topu kapattığı köşeden ağlarında gördü: 0-2.
78'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Pina, gole giden Juan'ı düşürünce direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
85'inci dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Olaitan'ın kullandığı firikte kaleci Onana topu çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Dennis gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
90+8'inci dakikada Göztepe'de Rhaldney ikinci sarı kartla oyundan atıldı.;
90+9'uncu dakikada Cherni'nin ortasında Heliton'un şutunda top direkten döndü.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
