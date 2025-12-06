Başakşehir ile Fenerbahçe yenişemedi! İstanbul'da puanlar paylaşıldı
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 64. dakikada Milan Škriniar’ın golüyle öne geçti ancak turuncu-lacivertliler 81. dakikada Bertuğ Yıldırım’ın golüne engel olamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada düdüğü Adnan Deniz Kayatepe çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olurken, VAR'da Alper Çetin görev yaptı.
Galatasaray derbisinin ardından zorlu Başakşehir deplasmanına çıkan Tedesco'nun öğrencileri, mücadeleye baskılı bir başlangıç yaptı.
İlk yarıda her iki takım da çeşitli pozisyonlara girmesine rağmen aradıkları golü bulamadı. Devreye golsüz eşitlikle girildi.
Sarı-lacivertliler aradığı golü 64. dakikada deneyimli stoper Milan Škriniar ile buldu: 1-0.
Ancak daha dengeli bir oyun sergileyen Başakşehir, 81. dakikada sahneye çıkan Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skora denge getirdi: 1-1.
Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Jhon Duran'ın sağ taraftan içeriye çevirdiği topu alan Talisca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden dışarı gitti.
7. dakikada Oğuz Aydın, Duran ile girdiği verkaç sonrası sol taraftan ortasını açtı. Fred'in yakın direk dibinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak dışarı çıktı.
27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kısa pasında topu önünde bulan Kemen'in ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.
39. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Shomurodov'un sol çaprazdan vuruşunda kaleci Edersen topa sahip oldu.
45+2. dakikada Harit'in kendi yarı sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında top ceza sahası girişinde Edson Alvarez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan gelişine vuruşta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada Harit'in sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemen'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada Asensio'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlara buluştu. 0-1
74. dakikada Harit'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta uzak köşede Bertuğ, kafayla topu içeri çevirdi. Altıpas önündeki Fred'in vuruşunda meşin yuvarlak az fakla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
76. dakikada Asensio'nun ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.
81. dakikada Kemen'in sağ taraftan çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Bertuğ Yıldırım, kaleci Ederson'u aşan meşin yuvarlağı arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
