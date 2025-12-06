Başakşehir ile Fenerbahçe yenişemedi! İstanbul’da puanlar paylaşıldı

Bir pozisyonda RAMS Başakşehir oyuncusu Nuno Da Costa (solda) ile Fenerbahçe oyuncusu Edson Alvarez (sol 2) mücadele etti (AA)

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada düdüğü Adnan Deniz Kayatepe çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olurken, VAR'da Alper Çetin görev yaptı.

Galatasaray derbisinin ardından zorlu Başakşehir deplasmanına çıkan Tedesco'nun öğrencileri, mücadeleye baskılı bir başlangıç yaptı.

İlk yarıda her iki takım da çeşitli pozisyonlara girmesine rağmen aradıkları golü bulamadı. Devreye golsüz eşitlikle girildi.

Sarı-lacivertliler aradığı golü 64. dakikada deneyimli stoper Milan Škriniar ile buldu: 1-0.