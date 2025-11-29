Trabzonspor evinde Konyaspor’u mağlup etti! Onuachu’dan takım arkadaşına anlamlı destek

29 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 11:37 Güncelleme: 29.11.2025 22:11
Trendyol Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti. Evinde 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, bulduğu gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte maçta yaşananlar…

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Konyaspor'u konuk etti.

Bordo mavililer 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine gönderdiği topla birlikte geriye düştü. 43'te Paul Onuachu, penaltıdan skoru dengeledi ve ilk devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya adeta golle başlayan ev sahibi ekip, 50'de öne geçen taraf oldu. Paul Onuachu bir kez daha sahneye çıkarak tabelayı değiştirdi. Dakikalar 56'yı gösterirken geçen haftanın yıldızı Ernest Muçi, bu kez dar açıdan kullandığı frikik sonrası ağları buldu ve farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda iki takım da ağları havalandıramadı. Mücadele 3-1 bitti.

Bu sonuçla derbi öncesi moral bulan Fath Tekke'nin öğrencileri, Galatasaray ile puan farkını bire indirdi. Konyaspor ise 15. basamakta kaldı.

Fırtına gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Christ Inao Oulai ise gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü ve İzmir'de forma giyemeyecek.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada Olaigbe'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bahadır Güngördü, topu kale direğinin üstünden kornere gönderdi.

5. dakikada Biorlo'nun pasında Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Onana, gole izin vermedi.

14. dakikada sağ taraftan Andzouana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Bardhi, uygun durumda kötü vuruşla topu auta attı.

17. dakikada ceza alanı içinde Andzouana'nın şutunda Okay Yokuşlu'nun müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-1.

24. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Zubkov'un pasında Muçi, kaleci Bahadır Güngördü'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Önce aut kararı veren karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.

(İKİNCİ YARI)

46. dakikada Bouchouari'den kaptığı topla ceza sahası yayına üzerine yaklaşan Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan az farkla auta çıktı.

51. dakikada Mustafa Eskihellaç, Olaigbe paslaşmasında topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç'tan seken topu önünde bulan Onuachu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

55. dakikada ceza sahası dışı sol taraftan Muçi'nin kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 3-1

79. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden yerden vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

84. dakikada Pedrinho'nun ceza sahasına ortasında Melih Bostan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

