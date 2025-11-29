Trabzonspor evinde Konyaspor’u mağlup etti! Onuachu’dan takım arkadaşına anlamlı destek

fotoğraf (AA)

İkinci yarıya adeta golle başlayan ev sahibi ekip, 50'de öne geçen taraf oldu. Paul Onuachu bir kez daha sahneye çıkarak tabelayı değiştirdi. Dakikalar 56'yı gösterirken geçen haftanın yıldızı Ernest Muçi, bu kez dar açıdan kullandığı frikik sonrası ağları buldu ve farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda iki takım da ağları havalandıramadı. Mücadele 3-1 bitti.

Bu sonuçla derbi öncesi moral bulan Fath Tekke'nin öğrencileri, Galatasaray ile puan farkını bire indirdi. Konyaspor ise 15. basamakta kaldı.

Fırtına gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Christ Inao Oulai ise gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü ve İzmir'de forma giyemeyecek.