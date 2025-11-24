CANLI - Başakşehir-Trabzonspor

Bordo mavililer deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak (AA)



35. RANDEVU

Başakşehir ile Trabzonspor, bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 14, turuncu-lacivertliler de 10 defa kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 49 golüne, İstanbul takımı 38 golle yanıt verdi.



İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda da Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz ekibi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordo-mavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.

İstanbul'da oynanan son iki maçı ise Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.