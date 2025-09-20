Trabzonspor Gaziantep maçı! Tekke’den flaş ilk 11 kararı

Trabzonspor - Gaziantep maçı canlı yayın bilgisi taraftarın gündeminde. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına kadar iki takım da başarılı bir grafik seyretti. 6. sırada yer alan Gaziantep, son 5 maçın 2'ini kaybederken, 3'ünü kazandı. Trabzonspor'un son 5 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Tim Jabol, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Gaziantep FK: Burak, Perez, Tayyip, Abena, Rodrigues, Ogün, Melih, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim

TRABZONSPOR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bordo mavili takımın Süper Lig'de sıradaki rakibi Gaziantep FK oldu. İki takım, 20 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de karşı karşıya geliyor. Papara Park'taki mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.



Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcılar ise Mehmet Emin Tuğral ve Murat Tuğberk Curbay olacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Oğuzhan Aksu görev yapacak.

Trabzonspor, 5. hafta Fenerbahçe'ye konuk oldu ve 1-0 mağlubiyet elde etti. 4. maçına ise Samsunspor karşısında çıkan Karadeniz ekibi, 1-1 berabere kaldı. Lig'de elde ettiği galibiyet, mağlubiyet ve beraberlikler neticesinde Trabzonspor 10 puanla 4. sırada bulunuyor.





Süper Lig'in bir diğer başarılı takımı Gaziantep FK, Kocaelispor ile çıktığı son karşılaşmasından 2-0 galip ayrılmıştı. Kasımpaşa ile 4. maçına çıkan Gaziantep, bu müsabakayı 2-3 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırmıştı. Takım, bu sonuçlara göre 9 puanla 6. sırada yer alıyor.