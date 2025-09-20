Trabzon'da puanlar paylaşıldı! Bordo-mavililer evinde Gaziantep engeline takıldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Konuk ekip 39. dakikada Kevin Rodrigues ile öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran bordo mavililer 70. dakikada Paul Onuachu ile skoru dengeledi ve karşılaşma sona erdi. Bordo mavililer puanını 11 yaptı. Gaziantep FK ise 10 puanda kaldı.
TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 1-0 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'nun yerine Pina ilk 11'de başladı.
TRABZONSPOR TARAFTARI MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ
Trabzonspor taraftarı maça ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük çoğunluğu boş kaldı.
MİSAFİR TAKIM TRİBÜNLERİ BOŞ KALDI
Gaziantep FK için ayrılan misafir takım az sayıda taraftar maçı takip etti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
9. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Mustafa Burak yatarak topun sahibi oldu.
20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci topu kontrol etti.
36. dakikada Batagov'un pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru sokulan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
39. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayının hemen gerisinden Rodrigues'in gelişine yerden sert vuruşunda, top kaleci Onana'nın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1
45. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
(İKİNCİ YARI)
57.dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.
63.dakikada Augusto'nun kale saha içine gönderdiği topta Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
70. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında topu önüne alan Onuachu, ceza sahası dışında kaleci Burak Bozan'ı geçip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
86. dakikada Augusto yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'ın ayaklarından döndü.
90. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.
