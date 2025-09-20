Trabzon’da puanlar paylaşıldı! Bordo-mavililer evinde Gaziantep engeline takıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Konuk ekip 39. dakikada Kevin Rodrigues ile öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran bordo mavililer 70. dakikada Paul Onuachu ile skoru dengeledi ve karşılaşma sona erdi. Bordo mavililer puanını 11 yaptı. Gaziantep FK ise 10 puanda kaldı.