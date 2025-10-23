Kuzeyin fırtınası sert esti! Samsunspor Dinamo Kiev’i 3 golle mağlup etti

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, ikinci maçında bu akşam Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi İvar Orri Kristjansson yönetti. Kristjansson'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Birkir Sigurdarson ile Gylfi Mar Sigurdsson yaptı.

Temsilcimiz Samsunspor, rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve gruptaki iddiasını güçlendirdi.

SAMSUNSPOR, DİNAMO KİEV İLE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'a 2-0 mağlup oldu. Samsunspor ile Dinamo Kiev, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı takım, Dinamo Kiev maçının ardından AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşılaşacak.

19 MAYIS STADI'NDA 18 BİN KİŞİ

UEFA Konferans Ligi'nde Samsun'da oynanan Samsunspor – Dinamo Kiev maçı biletleri 16 Ekim Perşembe günü satışa çıkarıldı. 32 bin biletin 18 bin 808 tanesi satıldı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'da takip etti.

SAMSUNSPOR'DA 5, DİNAMO KİEV'DE 3 EKSİK

Samsunspor'da Olivier Ntcham, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle, Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın ise statü gereği forma giyemeyecek. Dinamo Kiev'de de Mykola Shaparenko, Oleksandr Tymchyk ve Angel Quinones sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

2. dakikada Coulibaly'nin kazandığı topta ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin pasında Musaba meşin yuvarlağı göğsünde yumuşatarak filelere gönderdi. 1-0

11. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Vivcharenko'nun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

29. dakikada Ogundana'nın soldan ortasında kaleci Okan'ın geçen meşin yuvarlak Karavaiev'in önünde kaldı. Karavaiev'in altıpas üzerinden şutunda top yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Celil'in şutunda Musaba'ya çarpan meşin yuvarlak, Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top Neshcheret'i geçerek ağlarla buluştu. 2-0

39. dakikada Musaba'nın kale çizgisine paralel gönderdiği topa iyi hareketlenen Holse'nin şutunda defans topu kaleye girmeden son anda uzaklaştırdı.

(İKİNCİ YARI)

Ayrıntılar geliyor...