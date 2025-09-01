Restoranda silahlı kavga: Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, dün Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

İşletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. silahlı saldırıda yaralandı. Olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınırken, olay sonrası Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi R.Ç.'nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.