Samsunspor evinde sessiz! Yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor ile Panathinaikos kozlarını paylaştı.

Yunanistan'daki mücadeleyi 2-1 kaybeden Samsunspor, evindeki rövanşta rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Panathinaikos'a baskı kuran temsilcimiz, tur için gerekli golü bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

SAMSUNSPOR: 0 - PANATHİNAİKOS: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 60 Holse), Makoumbou (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 60 Dimata), Musaba, Mouandilmadji (Dk. 78 Polat Yaldır)

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 71 Siopis), Chirivella, Cerin, Tete (Dk. 90 Jeremejeff), Duricic (Dk. 63 Pellistri), loannidis (Dk. 71 Swiderski)

Sarı kartlar: Dk. 90+5 Tomasson, Dk. 90+6 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 28 Cerin, Dk. 82 Touba, Dk.90+4 Jeremejeff (Panathinaikos)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Marius'un ara pasında penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın şutunu kaleci Dragowski güçlükle kurtardı.

17. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası karşısında Mouandilmadji'nin şutunda top direğin solundan auta çıktı.

21. dakikada Zeki'nin sağdan ortasında Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

24. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleciyle karşı karşıya kalan Kiriakopoulos'un şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

38. dakikada Makaumbo'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Musaba'nın şutunu Dragowski, taca çeldi.

42. dakikada Bakasetas'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ioannidis'in şutunda top direğin solundan auta çıktı.

49. dakikada ani gelişen atakta Ioannidis'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Panathinaikos'un atağında loannidis'in pasında Tete, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Okan Kocuk'tan geri döndü.

70. dakikada Samsunspor'un kazandığı korner atışını Zeki Yavru, kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.

87. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Ntcham kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Dragowski, topu kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.