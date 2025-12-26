Şam-SDG entegrasyonu neden çıkmaza girdi? Şara'dan mutabakata ilişkin açıklama hazırlığı
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki kolu SDG'nin, Suriye yönetimi ile 10 Mart mutabakatına uymamasının ardından Şam hükümetinden kritik açıklama geldi. Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından SDG'nin uzlaşı sağlamaması ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle anlaşmanın sağlanamadığı vurgulandı. Açıklamada 28 Aralık tarihine dikkat çekilirken nihai kararın verileceğini belirtildi. Peki SDG'nin Suriye yönetimiyle uzlaşı sağlamaması durumunda ne olacak? A Haber'de Arka Plan programına katılan uzman isimler sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) 10 Mart Mutabakatına uymamasıyla Şam'dan kritik adım geldi. Hatırlanacağı üzere Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın SDG elebaşısı Mazlum Abdi ile 10 Mart'ta gerçekleştirdiği görüşmede örgütün orduya entegrasyonu görüşülmüş fakat terör örgütünün sürece uzmaması çıkmaza neden olmuştu.SDG'nin süreci uzatması ve anlaşma yapmamasının ardından Suriye Enformasyon Bakanlığı 10 Mart Mutabakatına ilişkin açıklamalarda terör örgütü SDG'nin kabul edilemez maddeler öne sürerek anlaşmanın sağlanamadığı vurgulandı. Açıklamada Şam yönetiminin 28 Aralık tarihinde nihai kararının vereceğinin altı çizilirken SDG ile temasların askıya alındığı ifade edildi.
Gözler Suriye ve SDG arasındaki 10 Mart Mutabakatına çevrilirken terör örgütünün oyalama taktiğinin devam etmesi durumunda neler olacak? 10 Mart Mutabakatı neden çıkmaza girdi? A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Gazeteciler Abdulkadir Selvi ve Mete Sohtaoğlu bölgedeki son durumu aktararak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"EYLÜL AYINDA SURİYE HÜKÜMETİ GÖRÜŞMELERDEN ÇEKİLDİ"
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamalarını okurken "SDG ile yakın entegrasyon mekanizmasına varıldığına dair haberler doğru değil. Müzakerelerde durgunluk yaşanıyor ve şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. SDG'nin verdiği teklifler alındı ama şu ifade ediliyor: SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında anlaşma sağlanamamıştır, deniliyor. Ayın 28'inde nihai yanıtımızı, pazar günü nihai yanıtımızı vereceğiz diyor. SDG ile Suriye hükümeti arasındaki temaslar da şu an itibarıyla askıya alınmıştır" diye açıklama yapıyor. Bunları ben sordum, doğru olan, teyit edilen açıklama bu." dedi.
Selvi öte yandan mevcut durumda Suriye yönetimi ve SDG arasında bir anlaşmanın olmadığını ve sürecin askıya alındığını vurguladı. Öte yandan terör örgütü SDG'nin kabul edilemez taleplerinin olduğunu belirtti.
"Şam Enformasyon Bakan Yardımcısı'ndan Türk tarafı da teyit ediyor. Yani şu anda SDG ile bir anlaşma yoktur, temaslar askıya alınmıştır. 28 Aralık pazar günü bu konuda cevabımızı açıklayacağız ve bu konuda algı operasyonlarına itibar edilmesin deniyor. Burada SDG ile eylül ayına kadar bazı müzakereler vardı 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için ama SDG'nin bu konuda niyetli olmadığı ve sürekli olarak yeni taleplerle, maksimalist karşılanamaz taleplerle elini yükseltmeye çalıştığı tespit edilince eylül ayında Suriye hükümeti görüşmelerden çekildi."
"SDG İSRAİL'İN AKLIYLA ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"
Abdulkadir Selvi öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz gün Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinerek Türkiye'nin Suriye'de istikrar ve barış noktasında tavizi olmadığını ifade etti. Selvi öte yandan SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasının arkasında İsrail'in olduğunu vurgularken terör örgütünün İsrail'in etkisi altında kalarak süreci uzatmaya çalıştığını belirtti.
"ABD'liler tekrar devreye girdiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesinden sonra Trump, "Bana Suriye'de sorun getirmeyin, çözüm getirin ve Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elindedir" talimatını verdikten sonra yeniden SDG ile CENTCOM görüşmelere başladı. Onlara bir takvimlendirme sundu ama SDG İsrail'in aklıyla yeniden bu müzakerelerde zaman kazanmaya, uzatmaya çalışıyor. Suriye hükümeti görüşmeleri kesti.
Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanımız Suriye'deydi, Şam hükümetiyle orada yaptıkları görüşmelerde SDG konusunda da ve Suriye'nin bütünlüğü konusunda da Türkiye ile Suriye hükümeti, Şam yönetimi arasında tam bir uyum olduğu ortaya çıktı. Yani gelinen noktada bir anlaşma yoktur. Pazar günü de Suriye hükümeti bu konudaki tavrını açıklayacak. SDG orada yeniden bir zaman ve alan kazanmaya çalışıyor ama şu çok net: Eğer SDG'ye silahlı bir güç olarak bütünlüğünü koruyarak ordu içerisinde yer verildiğinde ya da özerk yönetime benzer bir şey olduğunda Suriye yeniden iç savaş şartlarına döner. Bir devletin içerisinde iki paralel ordu olmaz. Bu konuda Türkiye de, Suriye de, Amerika da ortak bir perspektifte buluşuyor, onu ifade edebilirim." şeklinde konuştu.
"SDG İKİ BAKANLIĞIN KENDİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYOR"
Mete Sohtaoğlu Suriye yönetimi ve SDG arasında birkaç maddede anlaşmazlık olduğunu ifade ederek sorun olan bölgeleri tek tek A Haber'de açıkladı.
"Bunlardan bir tanesi; diğerlerinin hepsinde yüzde 100 bir anlaşma oluyor anlamına gelmiyor ama ilk A Haber'de biz duyurmuştuk ve ben hala onun arkasındayım, bir karşılıklı rızaya dayalı olarak bir mutabakat var sözlü olarak. Fakat detaylarda iki üç tane teknik konuda bir sıkıntı var. Onlardan bir tanesi Suriye ordusunun Rakka, Haseke ve Deyrizor'a ve Türkiye sınırları dahil olmak üzere Irak sınırına, sınır karakollarına konuşlanması meselesinde bir problem var. Cezire'dir o bölgenin esas ismi Arap toprağı olduğu için. Ben de Cezire demeye devam edeceğim. Burada Suriye'nin kuzeydoğusuna Suriye ordusunun gidişi ve burada konuşlanması meselesinde bir anlaşmazlık var, örgüt bunu kabul etmiyor.
İkincisi; Şam buradaki atamaların, yani örneğin X bir kişinin yolsuzluk ya da herhangi bir suça karışması halinde görevden alma yani devletin egemenliği ya da hukuki anlamda anayasal düzeni tesis etmek anlamında bunun görevden alınması, yerine atama yapılması meselesinde egemenliğin Şam'da olması gerektiğini devlet gereği bu görüşte. Fakat örgüt müdahale ettirmemeye bu anlamda çalışıyor. Burada bir sıkıntı var, tartışmalı bir nokta.
Üç; bakanlıklar meselesinde el yükselterek bir iki bakanlığın kendisine verilmesini isteyen bir örgütle karşı karşıya Şam. Halbuki Şam onlara üç tane veya da dört tane bakan danışmanlığı gibi bir statü söylemişti. Hatta örgütün üst düzey yöneticilerine de herhangi bir rütbe, komutanlık falan filan değil, sadece bir danışman statüsünde masa başı olarak tabir edilen işte lojistik işler, bakım, onarım, onların sorumluluğu, getir götür vesaire gibi basit görevlerden oluşan bir teklif sunmuştu."
"27-30 ARALIK TARİHLERİNDE NİHAİ DEĞERLENDİRME YAPILACAK"
Sohtaoğlu açıklamalarının devamında PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olan SDG terör örgütünün Suriye yönetimiyle askeri, idari ve görev dağılımı gibi konularda anlaşmazlık yaşadığını ifade etti. Öte yandan Suriye yönetiminin 27-30 Aralık tarihine kadar nihai kararını belirleyeceğini vurguladı.
"Askeri karar alma mekanizması, idari yapı, görev ve yetkilerin dağılımı meselesinde bir sıkıntı var. Fakat benim edindiğim tarih 27 ve 30 Aralık tarihleri arasında bu son YPG'nin gönderdiği, SDG'nin gönderdiği teklife yönelik nihai bir değerlendirme yapılacak. Burada tabii Dışişleri Bakanımızın Şam ziyareti, askeri yetkililerin, Savunma Bakanımızın ziyaretinden sonra o Ankara'dan alınan fikirlerle beraber bu nihai karara doğru gidiyor. Burada benim gördüğüm; YPG bu pazarlıklarda kendi dezenformatif yaydığı bilgilerle anayasa yazım komisyonunda kendine bağlı insanların sayısını artırmaya çalışıyor. Burada ne konuşulursa konuşulsun Suriye anayasasında yazacak olan metin nihai uygulamadır. Bu yüzden de bu gördüğünüz YPG'nin bütün açıklamaları, dezenformatif açıklamaları hep Suriye yazım komisyonuna yönelik bu statüsünü örgütün korumaya yönelik aslında pazarlık maddeleri."
"AHMED ŞARA AÇIKLAMA YAPMA HAZIRLIĞINDA"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Şam yönetiminin 28 Aralık Pazar günü nihai kararı açıklayabileceğini ve 10 Mart mutabakatında anlaşmanın sağlanamaması durumunda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın açıklama yapma hazırlığında olduğunu belirtti. Sohtaoğlu açıklamalarının devamında terör örgütü SDG'nin El Arabia kanalına açıklamalarda bulunduğunu ve yılbaşından önce Şam'a görüşmek üzere gideceğini ifade etti.
"Yılbaşından önce bir askeri harekattan ziyade bir mutabakatın sağlanacağını düşünüyorum, açık söyleyeyim Pazar günü bir açıklama olabilir. Ama benim gene edindiğim bilgi; yılbaşının ertesi günü Ahmed Şara'nın eğer bu süreç bu şekilde giderse çıkıp 10 Mart mutabakatının başarısız olduğunu resmen ilan etmesi yönünde bir açıklama hazırlığı var." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?
- Soğuk Savaş döneminde Doğu veya Batı Bloku içerisinde yer almamış Üçüncü Dünya Ülkesi hangisidir?
- Hangisi bir deyim değildir?
- "Merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?
- Dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?
- İstanbul'da adında "köy" geçen kaç ilçe vardır?
- Hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?
- "Onculayın" ne demektir?
- Simge Sağın’dan yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Kimse bilmiyordu
- Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filminin konusu ve oyuncuları
- 26 Aralık Cuma Hutbesi konusu ve tam metni | “Kimliğimiz Geleceğimizdir”
- Adli kontrol nedir? Adli kontrol şartı ile serbest kalmak ne anlama geliyor?