Şam-SDG entegrasyonu neden çıkmaza girdi? Şara’dan mutabakata ilişkin açıklama hazırlığı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) 10 Mart Mutabakatına uymamasıyla Şam'dan kritik adım geldi. Hatırlanacağı üzere Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın SDG elebaşısı Mazlum Abdi ile 10 Mart'ta gerçekleştirdiği görüşmede örgütün orduya entegrasyonu görüşülmüş fakat terör örgütünün sürece uzmaması çıkmaza neden olmuştu.SDG'nin süreci uzatması ve anlaşma yapmamasının ardından Suriye Enformasyon Bakanlığı 10 Mart Mutabakatına ilişkin açıklamalarda terör örgütü SDG'nin kabul edilemez maddeler öne sürerek anlaşmanın sağlanamadığı vurgulandı. Açıklamada Şam yönetiminin 28 Aralık tarihinde nihai kararının vereceğinin altı çizilirken SDG ile temasların askıya alındığı ifade edildi.

Gözler Suriye ve SDG arasındaki 10 Mart Mutabakatına çevrilirken terör örgütünün oyalama taktiğinin devam etmesi durumunda neler olacak? 10 Mart Mutabakatı neden çıkmaza girdi? A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Gazeteciler Abdulkadir Selvi ve Mete Sohtaoğlu bölgedeki son durumu aktararak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EYLÜL AYINDA SURİYE HÜKÜMETİ GÖRÜŞMELERDEN ÇEKİLDİ"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamalarını okurken "SDG ile yakın entegrasyon mekanizmasına varıldığına dair haberler doğru değil. Müzakerelerde durgunluk yaşanıyor ve şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. SDG'nin verdiği teklifler alındı ama şu ifade ediliyor: SDG'nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında anlaşma sağlanamamıştır, deniliyor. Ayın 28'inde nihai yanıtımızı, pazar günü nihai yanıtımızı vereceğiz diyor. SDG ile Suriye hükümeti arasındaki temaslar da şu an itibarıyla askıya alınmıştır" diye açıklama yapıyor. Bunları ben sordum, doğru olan, teyit edilen açıklama bu." dedi.

Selvi öte yandan mevcut durumda Suriye yönetimi ve SDG arasında bir anlaşmanın olmadığını ve sürecin askıya alındığını vurguladı. Öte yandan terör örgütü SDG'nin kabul edilemez taleplerinin olduğunu belirtti.

"Şam Enformasyon Bakan Yardımcısı'ndan Türk tarafı da teyit ediyor. Yani şu anda SDG ile bir anlaşma yoktur, temaslar askıya alınmıştır. 28 Aralık pazar günü bu konuda cevabımızı açıklayacağız ve bu konuda algı operasyonlarına itibar edilmesin deniyor. Burada SDG ile eylül ayına kadar bazı müzakereler vardı 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için ama SDG'nin bu konuda niyetli olmadığı ve sürekli olarak yeni taleplerle, maksimalist karşılanamaz taleplerle elini yükseltmeye çalıştığı tespit edilince eylül ayında Suriye hükümeti görüşmelerden çekildi."