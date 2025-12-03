Kocaelispor ZTK gruplarında! Karacabey deplasmanında 2-1’lik galibiyet

03 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 13:30 Güncelleme: 03.12.2025 15:38
Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kocaelispor deplasmanda Karacabey Belediye Spor'u 2-1 mağlup etti ve grup aşamasına yükseldi.

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Karacabey Belediye Spor'u 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Furkan Gedik ve 41. dakikada Ahmet Sagat kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 90+1. dakikada Nejdet Nezir Bilin'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Kocaelispor, grup aşamasına yükselen taraf oldu.

