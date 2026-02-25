Rövanş öncesi Buruk’tan kritik mesaj: Kendi oyunumuzu oynayacağız

"İSTEĞİMİZ KENDİ OYUNUMUZU ORTAYA KOYMAK"

Okan Buruk, İstanbul'da alınan avantajın önemli ve değerli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"İlk maça nasıl başladıysak, hangi istek ve hangi coşkuyla sahaya çıktıysak yine aynı şekilde başlamamız gerekiyor. Galatasaray'ın bir oyunu var, Galatasaraylı futbolcuların bir oyun anlayışı var. Bunu ilk dakikadan itibaren rakibimize kabul ettirmemiz gerekiyor. Çünkü rakibimiz çok iyi bir takım ve onlara karşı gerçekten hep birlikte oynamamız gerekiyor. İçinde bulundukları durumdan çıkmak için bu maç onlar adına çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek için çok güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacaklardır. Özellikle maçın başı bu yüzden çok kritik. Ancak bizim için ilk maçı kazanmış olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Mental olarak da oyun disiplini ve taktiksel anlamda da hiçbir şey kazanmamış gibi sahaya çıkacağız. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Zaten savunmayı da hücumu da her maçta yapıyoruz. Avantajımız tabii ki önemli ve değerli; fakat avantajı düşünerek sahaya çıkarsanız bu tür maçlarda çok daha fazla zorlanırsınız. Bizim isteğimiz kendi oyunumuzu ortaya koymak."