Rövanş öncesi Buruk’tan kritik mesaj: Kendi oyunumuzu oynayacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynayacakları rövanş maçı öncesi, “İlk maçı kazanmış olsak da sahaya sıfırdan başlamalıyız. Konsantrasyon ve isteğimizden ödün vermemeliyiz. Maçın başlangıcı kritik, kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız” dedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak.
Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Torino'ya giden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
irinci maçın kendileri adına inanılmaz olduğunu aktaran Buruk, "Çok önemli bir skor elde ettik. Ama ilk baştan beri söylediğim gibi; şu anda hiçbir şey kazanmadık. İkinci maçı oynayacağız ve bu maça da aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor. Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi sahada olmamız lazım. Tabii ki skor avantajı çok önemli, bunu düşünmek gerekiyor; ancak konsantrasyonumuzdan ve isteğimizden ödün vermememiz gerekiyor. Özellikle maçın başlangıcı çok önemli olacak. Rakibimiz skoru değiştirmek ve turu kazanmak adına maça çok güçlü başlayacaktır. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız; önemli oyunculara ve önemli bir teknik direktöre sahipler. İlk maç bizim için çok güzeldi ama bu maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok önemli, çok kritik ve çok zor bir maça çıkacağız. Bunu oyuncularımla birlikte çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.
"BU ŞEHİRDEN MUTLU BİR ŞEKİLDE AYRILMAK İSTİYORUZ"
Futbolculuk kariyerinde İtalya'da oynadığını hatırlatan 52 yaşındaki teknik adam, "Tabii ki ben bu ülkede, Victor gibi, futbol oynadım. Özellikle 2000'li yıllarda, 2003 yılı civarında, İtalyan futbolunun ve Serie A'nın en güçlü olduğu dönemlerde burada çok önemli anılar biriktirdim; hem saha içinde hem saha dışında. Juventus ile eşleştiğimizde bir yandan rakibimizin ne kadar önemli olduğunu bilerek, bir yandan da İtalya'ya gelip bir İtalyan takımına karşı oynamanın benim için ayrı bir anlamı vardı. İlk maçı oynadık ve çok önemli bir galibiyet aldık; şimdi sırada ikinci maç var. Burada da aynı oyunu, aynı isteği ortaya koyup bu şehirden inşallah mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Tek isteğim bu" diye konuştu.