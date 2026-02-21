Okan Buruk'tan mağlubiyet açıklaması: "Galatasaray gibi oynamadık"

Osimhen'in yokluğuna ve Icardi'nin son anda yetişmesine rağmen takımın hücumda etkili olamadığını söyleyen Buruk, "İkinci yarıda ön alan baskısını ve Barış'ın savunma arkasını koşularını düşündük. Ancak kötü zemin ve düşük hücum performansı nedeniyle istediklerimizi sahaya yansıtamadık" ifadelerini kullandı.

Buruk, iptal edilen golün mağlubiyetin tek nedeni olmadığını vurgulayarak, " Kornerden yediğimiz gol sonrası rakibimiz coştu. Kritik bir anda öne geçtiğimiz gol iki hakem hatasıyla iptal edildi. Bu tür iptaller sadece Türkiye'de olur" dedi.

TAKIMI AYNI ODAKLA HAZIRLAMAK TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖREVİ

Buruk, oyuncularla maç sonrası yaptığı görüşmeye de değinerek, "Onlar hazır olduğunda performans verecekler. Her maça aynı odakla çıkmaları benim işim. Kötü oynadığımız bir gündü ve bunu değiştirecek tek şey gol bulmak. Galatasaray iseniz, hakem kararları ne olursa olsun daha fazlasını yapmak zorundasınız" şeklinde konuştu.