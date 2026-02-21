CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan mağlubiyet açıklaması: "Galatasaray gibi oynamadık"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Okan Buruk'tan mağlubiyet açıklaması: "Galatasaray gibi oynamadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, takımın iyi gününde olmadığını ve oyun verimliliğinin düşük olduğunu belirterek, iptal edilen gol için “Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utanç” dedi. Mağlubiyetin, Galatasaray gibi oynamamalarından kaynaklandığını vurgulayan Buruk, gol atma konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti. 55 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda kalesinde gördüğü iki golle büyük şok yaşadı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"

Buruk, oyuncu değişiklikleri yapmalarına ve dinlenmiş isimlerle sahaya çıkmalarına rağmen istenen verimi göremediklerini belirtti. "Takım olarak iyi günümüzde değildik, az ürettik" dedi.

"BU GOLE OFSAYT VERMEK BÜYÜK BİR UTANÇ"

İptal edilen gol hakkında konuşan Buruk, "İkinci yarıda attığımız gol geçerli olmalıydı. Bu pozisyona ofsayt vermek, VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Futbol adına utançtır" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY GİBİ OYNAMADIĞIMIZ İÇİN KAYBETTİK"

Buruk, mağlubiyetin takımın performansından kaynaklandığını vurguladı. "Rakibimizi tebrik ediyorum. Biz yeterince iyi olsaydık, golümüz verilmemiş olsa bile kazanabilirdik. Kaybetmemizin sebebi Galatasaray gibi oynamamamız" dedi.

GOL ATMA KONUSUNDA DAHA FAZLASINI YAPMALIYDIK

Osimhen'in yokluğuna ve Icardi'nin son anda yetişmesine rağmen takımın hücumda etkili olamadığını söyleyen Buruk, "İkinci yarıda ön alan baskısını ve Barış'ın savunma arkasını koşularını düşündük. Ancak kötü zemin ve düşük hücum performansı nedeniyle istediklerimizi sahaya yansıtamadık" ifadelerini kullandı.

HAKEM KARARLARI MAÇIN SEYRİNİ ETKİLEDİ

Buruk, iptal edilen golün mağlubiyetin tek nedeni olmadığını vurgulayarak, "Kornerden yediğimiz gol sonrası rakibimiz coştu. Kritik bir anda öne geçtiğimiz gol iki hakem hatasıyla iptal edildi. Bu tür iptaller sadece Türkiye'de olur" dedi.

TAKIMI AYNI ODAKLA HAZIRLAMAK TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖREVİ

Buruk, oyuncularla maç sonrası yaptığı görüşmeye de değinerek, "Onlar hazır olduğunda performans verecekler. Her maça aynı odakla çıkmaları benim işim. Kötü oynadığımız bir gündü ve bunu değiştirecek tek şey gol bulmak. Galatasaray iseniz, hakem kararları ne olursa olsun daha fazlasını yapmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

