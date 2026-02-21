Okan Buruk'tan mağlubiyet açıklaması: "Galatasaray gibi oynamadık"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, takımın iyi gününde olmadığını ve oyun verimliliğinin düşük olduğunu belirterek, iptal edilen gol için “Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utanç” dedi. Mağlubiyetin, Galatasaray gibi oynamamalarından kaynaklandığını vurgulayan Buruk, gol atma konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti. 55 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda kalesinde gördüğü iki golle büyük şok yaşadı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"
Buruk, oyuncu değişiklikleri yapmalarına ve dinlenmiş isimlerle sahaya çıkmalarına rağmen istenen verimi göremediklerini belirtti. "Takım olarak iyi günümüzde değildik, az ürettik" dedi.
"BU GOLE OFSAYT VERMEK BÜYÜK BİR UTANÇ"
İptal edilen gol hakkında konuşan Buruk, "İkinci yarıda attığımız gol geçerli olmalıydı. Bu pozisyona ofsayt vermek, VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Futbol adına utançtır" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY GİBİ OYNAMADIĞIMIZ İÇİN KAYBETTİK"
Buruk, mağlubiyetin takımın performansından kaynaklandığını vurguladı. "Rakibimizi tebrik ediyorum. Biz yeterince iyi olsaydık, golümüz verilmemiş olsa bile kazanabilirdik. Kaybetmemizin sebebi Galatasaray gibi oynamamamız" dedi.