Aslantepe'de zafer gecesi! Galatasaray evinde Juventus'u dize getirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus’u sahasında konuk etti. Sarı kırmızılılar ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle siyah beyazlıları 5-2 mağlup etti. Taraftarı önünde son 8 maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekip bu seriyi 9'a çıkarırken rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. İşte mücadelede yaşananlar…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.

Müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlendi.

Kritik mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Benjamin Brand görev aldı. Galatasaray, Juventus karşısında geriye düştüğü maçı 5-2'lik skorla galip tamamladı.

Galatasaray'ın gollerini 15'inci dakikada Gabriel Sara, 49 ve 74'üncü dakikalarda Noa Lang, 60'ıncı dakikada Davinson Sanchez ve 86'ncı dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'ta fileleri 16 ve 30'uncu dakikalarda Teun Koopmeiners havalandırdı.

Aslantepe'de zafer gecesi! Galatasaray evinde Juventus'u dize getirdi - 1

Juventus'ta Juan Cabal, 67'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray ile Juventus arasındaki rövanş maçı gelecek hafta İtalya'da oynanacak.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

6. dakikada Gabriel Sara ile verkaçı sonrası tekrar topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Khephren Thuram'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın vuruşunda Davinson Sanchez'in müdahalesiyle top kornere gitti.

15. dakikada Kenan Yıldız'ın hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Lucas Torreira'da kalırken, o da pasını Noa Lang'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalışırken savunmada Gleison Bremer'in dokunduğu topu önünde bulan Gabriel Sara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

16. dakikada sol kanattan Andrea Cambiaso'nun ortasında Pierre Kalulu altıpasın sağından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Teun Koopmeiners, kale önünde ağlara gönderdi. 1-1

29. dakikada sol kanattan Gabriel Sara'nın yaptığı ortada penaltı noktası çevresinde Victor Osimhen'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.

Aslantepe'de zafer gecesi! Galatasaray evinde Juventus'u dize getirdi - 3

32. dakikada Teun Koopmeiners'in pasında Weston McKennie tekrar pasını Koopmeiners'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluşturdu. 1-2

40. dakikada Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Michele Di Gregorio meşin yuvarlağı kurtardı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

(İKİNCİ YARI)

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Michele Di Gregorio'dan dönen topu kale önünde Noa Lang, filelerle buluşturdu. 2-2

58. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Roland Salla'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Victor Osimhen'in kafa vuruşunu savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu penaltı noktası sağında önünde bulan Lucas Torreira'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Davinson Sanchez kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

67. dakikada orta alanında sağında topla ilerleyen Barış Alper Yılmaz, Juan Cabal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Danny Makkelie, Cabal'i ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi.

75. dakikada Lloyd Kelly'nin hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Noa Lang'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden kaleci Michele Di Gregorio'nun üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 4-2

86. dakikada Leroy Sane'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Victor Osimhen, pasını Sacha Boey'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gitti. 5-2

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi. Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı. Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey görev bekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 5-1 kazandıkları ikas Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Eyüpspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Icardi, Eren, İlkay ve Boey'u Juventus karşısında yedeğe çekerken Mario Lemina'dan ise sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Buruk, bu oyuncuların yerine Sallai, Jakobs, Sara, Torreira ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Aslantepe'de zafer gecesi! Galatasaray evinde Juventus'u dize getirdi - 7

SANE, 4 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 4 resmi maçın ardından kadroya girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımıyla yapılan maçta sakatlanan Sane, Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelelerini kaçırdı.

Sakatlığını atlatan Alman yıldız, Juventus mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

JUVENTUS'TA MİLLİ FUTBOLCU KENAN İLK 11'DE

İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı mücadele etti. Milli futbolcu, kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı forma giydi.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

BAKAN BAK PROTOKOLDE

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.

Galatasaray-Juventus müsabakası için RAMS Park'a gelen Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Juventus mücadelesini yerinde takip etti.

Mücadele öncesinde RAMS Park'a gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden izledi.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

YAKLAŞIK 50 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Galatasaray yönetimi, Juventus müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.

FOTOĞRAF (AA)FOTOĞRAF (AA)

İTALYAN BÜYÜKELÇİ MARRAPODİ, MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Galatasaray ile Juventus arasındaki müsabakayı İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de tribünden takip etti.

Büyükelçi Marrapodi, RAMS Park'ta oynanan maçta İtalyan temsilcisini yalnız bırakmadı. Marrapodi, müsabakayı protokol tribününden seyretti.

