Aslantepe'de zafer gecesi! Galatasaray evinde Juventus'u dize getirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus’u sahasında konuk etti. Sarı kırmızılılar ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle siyah beyazlıları 5-2 mağlup etti. Taraftarı önünde son 8 maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekip bu seriyi 9'a çıkarırken rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. İşte mücadelede yaşananlar…
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlendi.
Kritik mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Benjamin Brand görev aldı. Galatasaray, Juventus karşısında geriye düştüğü maçı 5-2'lik skorla galip tamamladı.
Galatasaray'ın gollerini 15'inci dakikada Gabriel Sara, 49 ve 74'üncü dakikalarda Noa Lang, 60'ıncı dakikada Davinson Sanchez ve 86'ncı dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'ta fileleri 16 ve 30'uncu dakikalarda Teun Koopmeiners havalandırdı.
Juventus'ta Juan Cabal, 67'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray ile Juventus arasındaki rövanş maçı gelecek hafta İtalya'da oynanacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
6. dakikada Gabriel Sara ile verkaçı sonrası tekrar topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
11. dakikada Khephren Thuram'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın vuruşunda Davinson Sanchez'in müdahalesiyle top kornere gitti.
15. dakikada Kenan Yıldız'ın hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Lucas Torreira'da kalırken, o da pasını Noa Lang'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalışırken savunmada Gleison Bremer'in dokunduğu topu önünde bulan Gabriel Sara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
16. dakikada sol kanattan Andrea Cambiaso'nun ortasında Pierre Kalulu altıpasın sağından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Teun Koopmeiners, kale önünde ağlara gönderdi. 1-1
29. dakikada sol kanattan Gabriel Sara'nın yaptığı ortada penaltı noktası çevresinde Victor Osimhen'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.