Galatasaray'dan tarihi zafer! Spor yazarları yorumladı: Juven'tuş'

Okan Buruk bu maça gelirken doğru rotasyon, doğru dakika yönetimiyle ön alan presinin hakkını verecek bir takım hazırlarken, Luciano Spalletti'nin santrforsuz, Inter derbisinde yıpranmış ve deplasmana gelmiş takımı kalitesini dengeleyeceği koşu ve güçte olabilecek miydi? Bodo maçı gibi müthiş presle gelen golün coşkusunu yaşarken yenilen gol, bu seviyelerin hatası değil elbette. Lemina'nın yokluğunda Sara'nın iyi oyununa ihtiyacı vardı Galatasaray'ın bir de Yunus'un basit top kayıpları yapmaması ve ataklarda doğru pası atması.. Brezilyalı attığı gol, frikik ve oynadığı muhteşem futbolla maçın yıldızlarından olurken Yunus bir kez daha zorda bıraktı takımını. Okan Buruk devrede onu oyundan almalıydı. Bremer'in oyundan çıkışı Juventus adına kader anıdır. 1-2 önde geldikleri ikinci yarıda Cambiaso'yu kartı var diye kenara alan Spalletti'ye Barış'ın cevabı, Cabal'ı iki sarıyla oyundan attırmak oldu. Lang'ın iki golde fırsatçılığı, Osimhen gol atmasa da iki golde yaptığı presle tabelanın 5'e gelmesini sağlayan adamdı. Türk futbol tarihinin en büyük zaferlerinden biridir bu. İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanmış, bu sezon grup aşamasında sadece Real Madrid'e tek golle mağlup olmuş, 5 gol yemek nedir bilmeyen Juventus son düdükle derin bir nefes aldı. Çünkü maç 6'ya gidiyordu. Okan Buruk'un Galatasaray kariyerinde İngilizlere karşı aldığı görkemli galibiyetlerin ardından bir zamanlar forma giydiği ülkenin en büyüğünü 5 golle devirmek göğsüne takılmış önemli bir nişandır. Torino'da haftaya aynı hırsla ve ilk maç 0-0'mış gibi oynayacaklar elbette…

G.Saray'ın iyi bir sonuç alacağından hiç kuşkum yoktu.. Rakibine göre çok daha formda, diri ve motivasyonu yüksekti.. Mental olarak 10 numara hazırlanmışlar! Büyük maçları efsane oynayan sarı-kırmızılılar, 50 bin taraftarı ile Türkiye'ye tarihi bir başarı daha yaşattı.. Önce ilk yarıya bakalım: G.Saray daha fazla pozisyon üretti, daha baskın oynadı ama verimsizlik ve savunma zaafları yüzünden geriye düştü. Juventus ise az pozisyonda çok etkiliydi.. 2. yarıda G.Saray silindir oldu.. Adeta başka bir takıma büründü.. Bu bölümde tempo, baskı, pozisyon üretimi ve etkinlik tamamen tersine döndü. Bir de Juventus, 67'de 10 kişi kalınca aldık sazı elimize.. Bu, orta sahayı ve savunmayı rahatlatıp Galatasaray'ın hücumda daha özgür oynamasını sağladı. Lang, G.Saray'a yeni transfer olmasına rağmen müthiş performansına devam etti. Kanat dribblingleri, presleri, hızı ve soğukkanlılığıyla 2. yarıda adeta fırtına estirdi. Attığı ikinci golde Osimhen'in asistindeki vuruş, sakinlik nefisti.. Bu transfer G.Saray'a cuk oturmuş cuk! Osimhen direkt gol atmamış olsa da bu sefer bitiricilik yerine yaratıcılık ön plandaydı.. Maça damga vurdu.. Ya Barış.. Adamları bir bir eksiltti.. Müthiş bir enerji koydu.. Sara coştu! Muazzam bir takım vardı.. Kısacası ikinci yarı G.Saray ev sahibi gücünü, taraftar ateşini, ruhunu ve karakterini sahaya yansıttı. Bu geri dönüş destanı, Şampiyonlar Ligi'nde nadir görülen cinsten oldu.. G.Saray neden Avrupa fatihi neden bir marka olduğunu yine gösterdi. Teşekkür ediyoruz.. Tur hayırlı olsun..

Tarihi maçta Lang attığı iki golle adından söz ettirdi (İHA)

LEVENT TÜZEMEN-UNUTULMAZ AKŞAM

Saray, tarihi bir geceye daha imzasını attı. İtalyan devi Juventus'u unutulmayacak bir farkla Torino'ya uğurladı. Bu sezon Juventus'un bırakın Avrupa kupalarını İtalya Serie A'da bile 5 gol yediği bir maç yoktu. G.Saraylı oyuncular, erken gol sonrası art arda yedikleri iki golle soyunma odasına üzgün girdiler. Bizler değişiklikler beklerken Okan Buruk, aynı 11'i sahaya sürdü ve onlara büyük ihtimalle, "Siz bu kalitedeki insanlar değilsiniz. Maçı geri döndürecek gücünüz ve kaliteniz var" dedi. İkinci 45'te Aslan adeta kükredi, tüm oyuncular Juventus'un hocası Spalletti'nin dile getirdiği çita çabukluğunda ve kobra gücünde Juventus'a saldırdı. Ben G.Saraylı oyuncuların lig ve Avrupa dahil hiçbir maçta böyle dev bir dönüşe imza attığına tanık olmadım. Baştan oynayanlar, sonradan oyuna girenler Juventus'a sahayı dar ettiler, top göstermediler. G.Saray taraftarı, geceye müthiş hazırlanmıştı. 2. yarı o taraftar müthiş destekle bir dakika dahi susmadılar. G.Saray kadrosu Şampiyonlar Ligi gücünde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Osimhen'den Uğurcan'a, Sara'dan Sane'ye, Lang'a, Barış'a ve Sanchez'e kadar her oyuncu 2. yarı yürekten oynarken resmen tekmeye kafa soktular, zafer için gövdelerini sahaya bıraktılar. G.Saraylı oyuncular, Torino'da da benzer başarı ortaya koyacak güce ve kaliteye sahipler. Okan hocayı da kutluyorum, hem oyuncularına sahip çıktı hem de oyuncu değişikliklerini zamanlama olarak çok doğru yaptı ve Avrupalı bir hoca olduğunu da belgeledi.

MUSTAFA ÇULCU-BİR ŞEYLER MAKKELIE'Yİ ETKİLEMİŞ

Gecenin yıldızları Sara, Osimhen, Lang ve Barış attılar, attırdılar. Seyirci desteğini arkasına alan Galatasaray ikinci yarıya müthiş tempo ve gollerle girdi. Savunmada sıkıntıların aksine hücumda ve baskıda çok etkili bir Galatasaray vardı. On kişi kalan Juventus'u resmen ezdi, sahadan sildi. Hakem cesur davranıp ilk yarıda Cambiaso'yu ikinci sarıdan ihraç etmiş olsaydı oyun daha erken çözülürdü. Oyuna başlayanlar, çıkanlar, girenler hepsi ama hepsi harikaydı. Bravo Galatasaray, yine bir tarih yazdın. Hollandalı Danny Makkelie 43 yaşında, UEFA'nın elit hakemi. Geçmişte Türk hakemlerine VAR eğitimi verdi. Şampiyonlar Ligi'nde 57 maçta 21 penaltı çalmış. Bu sezon 5 maç yönetti ki biri Galatasaray-Monaco maçı. Ülkemizi ve futbolumuzu yakından tanıyor. Ancak bu tanıma ön yargıya dönüşecek kadar tehlikeli boyut kazanmış.

Neden mi? Galatasaraylı oyunculara yapılanlara karşı önlem almada rahatsız edici uygulamaları vardı. Sarısı olan Cambiaso'nun 33'te Barış'a yaptığına faul çalıyorsa, ikinci sarıdan ihraç etmeliydi ancak etmedi! Hakemin yapamadığını Spalletti yaptı, durumu anladı ve ikinci yarıya oyundan aldı. 36'da McKennie'nin topsuz alanda Sallai'nin yüzüne yaptığı net sarı karttı faul verdi ama kart çıkarmadı. İlk yarı bittiğinde faul sayıları 3'e 11, kartlar ise karşılıklı birer sarıda kaldı. Nihayet Makkelie 67'de doğruyu buldu. Sarısı olan Cabal'ı ikinci sarıdan ihraç etti. Bir şeyler Makkelie'yi etkilemiş. Onu iyi tanıyan biri olarak ondan daha objektif ve üstün performans beklerdim.

Cimbom kritik deplasman öncesi avantajı cebine koydu (İHA)

AHMET ÇAKAR-HAKEMİ HİÇ BEĞENMEDİM

Galatasaray, tarihinin yine en önemli gecelerinden birini yaşadı. Tamam, Juventus eski Juventus değil, sıradan bir İtalyan takımı olmuş ama buna rağmen G.Saray özellikle ikinci yarıdaki olağanüstü performansıyla yüzde 90 oranında turu geçti. Aslında G.Saray, ilk yarıda da önemli pozisyonlar buldu. Sara'nın golüyle öne geçti ama ardından art arda yapılan hatalarla Juventus, devreyi 2-1 önde kapadı. Yunus çıkarken kaptırdı, Sanchez yerini kaybetti, kaleci Uğurcan tutabileceği topu rakibin önüne bloke etti ve G.Saray, fırsatlar yakalasa da devreyi yenik bitirdi. Ne olduysa ikinci yarı oldu. G.Saray devleşti.

Önce Lang'la beraberliği yakaladılar, ardından da Sara'nın müthiş duran topuna Sanchez çok iyi vurdu ve G.Saray öne geçti. Bu dakikadan sonra Juventus 10 kişi kaldı. Aslında daha ilk yarının 33. dakikasında ikinci sarı karttan mutlak kırmızı kart görmesi gereken Juventuslu oyunda kaldı ama ikinci yarıdaki bu kırmızı kart, Juventus'un işini bitirdi. Ardından da zaten şov başladı. Lang ve Boey'in golleri, turu büyük oranda getiren gollerdi. G.Saray'ın genetiği çok tuhaf. Kötü goller de yeseler Juventus gibi bir takıma 5 gol atabiliyorlar ve bu 5 golün 4'ü ikinci yarıda oluyor. Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi beğenmedim. İlk yarıda Cambiaso'nun sarı kartı vardı, 33. dakikada Barış Alper'e mutlak ikinci sarı kart yaptı ama Hollandalı hakem bilerek, isteyerek atmadı, atamadı.