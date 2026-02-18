Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın oğlu da fanatik Galatasaraylı çıktı

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da takdir toplayan Falay, bu kez oğlu Mavi Rüzgar ile gündeme geldi.

22 YILLIK MUTLU EVLİLİK

2006 yılında kendisi gibi oyuncu olan ve hafızalara Bir İstanbul Masalı ile kazınan Esra Ronabar ile dünyaevine giren Barış Falay, sanat camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor. Evliliklerinde 22 yılı geride bırakan çiftin gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Rüzgar ise son haliyle görenleri şaşırttı.