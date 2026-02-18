Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın oğlu da fanatik Galatasaraylı çıktı
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da Şahinşah Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Barış Falay, bu kez oğluyla dikkat çekti. Başarılı oyuncunun, dün akşam oynanan GS-Juventus maçının ardından oğluyla yaşadığı galibiyet seinicini takipçileriyle paylaştı. Rüzgar'ın git gide babasına benzemesi ise gözlerden kaçmadı.
Medcezir, Ezel ve Ömer gibi unutulmaz projelerin usta ismi Barış Falay, şimdilerde Kuruluş Orhan dizisindeki Şahinşah Bey karakteriyle fırtınalar estiriyor.
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da takdir toplayan Falay, bu kez oğlu Mavi Rüzgar ile gündeme geldi.
22 YILLIK MUTLU EVLİLİK
2006 yılında kendisi gibi oyuncu olan ve hafızalara Bir İstanbul Masalı ile kazınan Esra Ronabar ile dünyaevine giren Barış Falay, sanat camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor. Evliliklerinde 22 yılı geride bırakan çiftin gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Rüzgar ise son haliyle görenleri şaşırttı.
GALİBİYET SEVİNCİ
Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Barış Falay, dün akşam oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyeti oğluyla birlikte evlerinde kutladı.
Sosyal medya kullanıcıları, Rüzgar'ın babasına olan benzerliği karşısında şaştı kaldı.
Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar