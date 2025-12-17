17 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Antoine Griezmann bombası patlıyor

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Antoine Griezmann bombası patlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 16:18 Güncelleme: 17.12.2025 16:21
Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Antoine Griezmann bombası patlıyor

Galatasaray, 21 Ocak 2026’da Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesi transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen, Sane ve İlkay Gündoğan’ın ardından bu kez Atletico’nun yıldızı Antoine Griezmann ile ilgileniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 21 Ocak 2026'da ilk 24 için çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray, İspanyol devininin yıldız ismine talip oldu.

GRIEZMANN BOMBASI

Osimhen, Sane ve İlkay Gündoğan gibi yıldız futbolcuların ardından Galatasaray, dünya futbolunda gündem olacak bir isimle daha ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde bu kez Antoine Griezmann var.

Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Antoine Griezmann bombası patlıyor

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sane ve İlkay Gündoğan gibi dünyaca ünlü futbolcuların takımda olmasının Griezmann'ın Galatasaray'a transferi konusunda büyük avantaj sağlayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid ve futbolcuyla ara transfer döneminde görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Griezmann bu sezon görev aldığı 26 maçta 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Antoine Griezmann bombası patlıyor

34 YAŞINDA

34 yaşındaki Fransız futbolcunun Atletico Madrid ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Griezmann'ın piyasa değeri ise 11 milyon euro.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Antoine Griezmann bombası patlıyor Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Antoine Griezmann bombası patlıyor Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Antoine Griezmann bombası patlıyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör