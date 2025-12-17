Büyükçekmece’deki özel huzurevinde dehşet! Yaşlı adama korkunç eziyet | Bakanlık harekete geçti

Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:50

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İddialara göre o dönem Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde kalan Abdulkadir Taşar adlı yaşlı adamın huzurevi sahibinin eşi Erol Konuk tarafından darbedildiği görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yaşlı adamım bağırdığı, ittildiği ve fiziksel şiddet uygulandığı görüldü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet" başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."