Okan Buruk: “Lider geldik lider dönüyoruz”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (AA)

"KÖTÜ BİR ZEMİNDE OYNADIK"

İkinci yarıya ilişkin değerlendirmesinde skorun ardından oyunun dengesinin değiştiğine dikkat çeken Buruk, "İkinci yarı 3-0'dan sonra rakibimizin kalemize daha çok geldiğini gördük. Kötü bir zeminde oynadık. Bu zemin, iki takım için de bazı pozisyonlarda oyuncuların kalitelerini sahaya yansıtmalarını engelledi" ifadelerini kullandı.

Takım performansından memnun olduğunu vurgulayan Buruk, hücum hattının etkili oyununa dikkat çekerek, "Özellikle takım olarak iyi işler yaptık. Hücumdaki oyuncularımız çok etkili bir oyun ortaya koydu ve rahat, güzel bir galibiyet aldık" sözlerini sarf etti.

Aldıkları galibiyetin ligdeki konumları açısından da önemli olduğunun altını çizen Buruk, "Bu sonuç, lider olan Galatasaray'ın buraya lider olarak gelip lider olarak dönmesini sağladı. Diğer maçları izledikten sonra puan durumunda nerede olduğumuzu daha net göreceğiz. Trabzonspor güçlü geliyor, Fenerbahçe güçlü geliyor. Biz de son Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk devreyi iyi bir şekilde kapatıp yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.