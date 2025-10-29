Galatasaray’a Trabzonspor maçı öncesi Singo müjdesi: Kadroda olacak

Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında topladığı 28 puanla liderliği elinde bulunduran Galatasaray, 11. haftada zirve yarışında kritik öneme sahip Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

DAVINSON YOK

Sarı-kırmızılı ekipte dev maçta savunmada Abdülkerim Bardakçı'nın partnerinin kim olacağı ise merak konusu oldu. Cimbom'da Davinson Sanchez Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla beraber cezalı olması sebebiyle forma giyemeyecek.

Singo Beşiktaş maçında sakatlanmıştı (AA)

SINGO FORMASINDAN UZAK

Bu doğrultuda da Beşiktaş maçında sakatlanan ve yaklaşık bir aydır formasından uzak kalan Wilfried Singo'nun durumu Okan Buruk'un planında kritik önem taşıyor. 4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sebebiyle sakatlanan Fildişili yıldız, Başakşehir, Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarında forma giyememişti.

TRABZONSPOR MAÇINDA KADRODA OLACAK

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki savunmacının Trabzonspor maçında kadroda olması bekleniyor. Ancak ilk 11'de mi sahaya çıkacağı ya da kulübede mi başlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Teknik heyetin Singo'nun durumunu yakından takip ettiği ve sağlık ekibinin sunacağı raporun da belirleyeceği olacağı belirtildi. Singo'nun oynayamaması durumunda Okan Buruk'un elinde alternatif olarak Kaan Ayhan, Arda Ünyay ve Metehan Baltacı stoper alternatifleri olarak yer alıyor.