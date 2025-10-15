Icardi’den Galatasaray için büyük fedakarlık: Sözleşmesinde indirime gidecek

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi (İHA)

6 MİLYON EURO'YA SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR

6 milyon Euro garanti para alan tecrübeli futbolcuya her sezon sponsor desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor ve yıldız oyuncu 10 milyon Euro kazanıyor. Sabah'ın haberine göre, Arjantinli forvet, mevcut sözleşmesindeki bonuslardan vazgeçerek 6 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atacağını söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncusu hakkında yaptığı açıklamada, "İcardi çok kolay vazgeçilecek oyuncu değil. İcardi de çok kolay vazgeçecek oyuncu değil'' demişti.

9 MAÇTA 5 GOL ATTI

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mauro İcardi, ağır sakatlık dönüşü bu sezon forma giydiği 9 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Fazla kilosu nedeniyle eleştiriler alan Arjantinli yıldızın fiziksel olarak kasım ayında tam anlamıyla hazır olması bekleniyor.