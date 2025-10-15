Icardi'den Galatasaray için büyük fedakarlık: Sözleşmesinde indirime gidecek
Sezon başında Barış Alper Yılmaz’a astronomik teklif yapan NEOM’un bu kez Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yle ilgilendiği ortaya çıktı. Ancak Arjantinli golcü, menajeri Elio Letterio Pino’dan Suudi kulübünü bekletmesini istedi. Yıldız oyuncu bonuslardan vazgeçip sadece 6 milyon Euro’ya yeni sözleşmeye imza atabileceğini iletti.
Sezon başında Barış Alper Yılmaz'a astronomik teklif yapan NEOM'un, ara transfer döneminde Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Mauro İcardi ile ilgilendiği ortaya çıktı. Tekrar Suudi Arabistan pazarına giren golcü futbolcu, menajeri ve avukatı olan Elio Letterio Pino'dan NEOM'u bekletmesini istedi.
İNDİRİME HAZIR
Arjantinli starın önceliği ve tek düşüncesi, kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek. Hayat arkadaşı China Suarez'le İstanbul'da yeni bir düzen kuran, evini değiştiren İcardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 3 yıllık yeni bir anlaşma imzalamak isteyen 32 yaşındaki golcü oyuncu, ücretinde indirim yapmaya da hazır durumda.
6 MİLYON EURO'YA SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR
6 milyon Euro garanti para alan tecrübeli futbolcuya her sezon sponsor desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor ve yıldız oyuncu 10 milyon Euro kazanıyor. Sabah'ın haberine göre, Arjantinli forvet, mevcut sözleşmesindeki bonuslardan vazgeçerek 6 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atacağını söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncusu hakkında yaptığı açıklamada, "İcardi çok kolay vazgeçilecek oyuncu değil. İcardi de çok kolay vazgeçecek oyuncu değil'' demişti.
9 MAÇTA 5 GOL ATTI
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mauro İcardi, ağır sakatlık dönüşü bu sezon forma giydiği 9 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Fazla kilosu nedeniyle eleştiriler alan Arjantinli yıldızın fiziksel olarak kasım ayında tam anlamıyla hazır olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım Kredi'de 15-20 Ekim kataloğu: 2. ürüne yüzde 50 indirim başladı! Zeytinyağı 409, Tavuk baget 109, Kıyma 189 TL...
- 16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL
- 2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI: KYK ek yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Öğretmen Gözüyle temalı Fotoğraf Yarışması başvuru tarihleri ne zaman? MEB fotoğraf yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Akaryakıtta indirim sinyali yandı: Benzin fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak? 15 Ekim il il motorin, mazot fiyatları...
- Kışlık kıyafetlerde rutubet kokusuna son! Tek malzemeyle giysiler mis gibi oluyor, kötü kokular tarihe karışıyor
- Kaymakamlık Kurası İSİM LİSTESİ | 110. Dönem Kaymakamlar kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır?
- TOKİ açık arttırma bugün saat kaçta başlayacak? 15-16 Ekim TOKİ 509 daire ve iş yeri satışı ödeme planı ve il tablosu
- Efsane Cuma ne zaman başlıyor, bitiyor? Şahane Cuma indirimleri kaç gün sürecek, hangi ürünlerde geçerli olacak?
- Türkiye 5G’ye ne zaman geçiyor? 5G ihalesi ve hizmet başlangıcı açıklandı mı?
- Emlak Konut Yeni Yuvam başvuru şartları: Kimler yararlanabilir? Kredi Notu, gelir belgesi gerekli mi? Geçerli projeler tam liste
- Meteoroloji'den 15 Ekim sağanak haritası: İstanbul dahil birçok il listede! Polar vortex bozuldu, kutup soğukları Türkiye yolunda