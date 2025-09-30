Galatasaray taraftarı Ahmet Çalık ve Jota’yı unutmadı

30 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 30.09.2025 22:32 Güncelleme: 30.09.2025 22:59
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, maç öncesi Ahmet Çalık ve Diogo Jota'yı andı.

RAMS Park'ta Diogo Jota için anons yapıldı ve Galatasaraylı tribünler, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Jota'yı alkışlarla andı.

Sarı-kırmızılı tribünlerde trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık ile Portekizli futbolcu Jota için pankart açtı.

