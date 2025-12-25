İslam alemi Regaip Gecesi’ni idrak ediyor! Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler neler?
İslam alemi bu gece Regaip Gecesi’ni idrak ediyor. Bugün edilen duaların fazileti ve anlamının derinden hissedildiği gecede eller semaya kalktı. Peki mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetler neler? A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, Eyüpsultan Camii önünde İlahiyatçı, Yazar Ümran Kılıçer’e mikrofon uzattı.
İslam dünyasında rahmet ve bereket kapılarının aralandığı müstesna gecelerden biri olan Regaip Gecesi, bu akşam dualarla idrak ediliyor. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği bu kutlu gecede, milyonlarca Müslüman ellerini semaya kaldırdı. Peki Regaip Gecesi'nin anlamı nedir, bu mübarek vakitte hangi ibadetler yapılmalı? A Haber, Eyüpsultan Camii'nden gecenin ruhunu yansıtan özel bir yayına imza attı.
RAĞBET GECESİ
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni kutlarken Eyüpsultan Camii önünde gecenin faziletleri ve ne anlama geldiğini İlahiyatçı, Yazar Ümran Kılıçer'e sordu. "Rabbim bu mübarek Regaip kandilimizi ve üç aylarımızı hayırlara, bereketlere vesile eylesin" dileklerinde bulunan Kılıçer'in, yorumları şöyle:
"Rabbim bu mübarek Regaip kandilimizi ve üç aylarımızı hayırlara, bereketlere vesile eylesin. Rahmet ayı, bereket ayı olan bu aylara ulaştıran Rabbimiz, bu aylarımızda böyle yukarıdan aşağıya doğru inerken inişte tekrar durup tekrar yükselmek için rağbet dediğimiz ve Rabbimiz İnşirah suresinde "Ve ila rabbike ferğab" (Rabbine yönel, Rabbinin ihsanı çoktur) diye işte mübarek üç aylarda ilk ayı Recep ayının ilk cuması, perşembeyi cumaya bağlayan gece rağbet etmemiz gereken gece.
ORUÇLAR TUTULDU İFTARLAR AÇILDI
Bu gecede tabii ki kandil değil de kandil bir lamba... Biz "Rağbet Gecesi" dediğimiz zaman o rağbet gecesinde oraya rağbet getirmek; Allah'ın ihsanının bol olduğu, rahmetinin yağdığı bugünlere işte görüyoruz şu anda Eyüpsultan'da millet oruçlarını tuttu, iftarlarını açtılar burada ve yatsı namazından sonra da şu anda da tesbih namazı kılıyor. Burada bir bereket olduğunu gösteriyor.
"EYÜPSULTAN CAMİİ'NE TEVECCÜH YÜKSEK"
Eyüpsultan Camisi her zaman olduğu gibi teveccüh yüksek. Özellikle bu gecelerde daha fazla kalabalık oluyor. Rabbim yaptığı ve yapacakları bütün ibadetleri, duaları kabul eylesin. Bu İslam alemi için dua mevsimi ve gerçekten yaralı olan coğrafyamıza, özellikle Gazze'deki kardeşlerimize bu gece bol bol dua edelim inşallah. Kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılmaya çalışalım ve kaza namazlarımızla beraber tövbe istiğfarı artıralım. Rabbimizin bize ikram ettiği bu güzellikleri yaşayalım ve bu güzellikleri yaşarken de şuna dikkat etmemiz lazım: özellikle gençlerimiz namaz konusunda hassas olmaları lazım. Gençlerimizi namazdan alıkoyan, ibadetten alıkoyan akımlardan, bağımlılıklardan korumamız lazım.
"GENÇLERİMİZİ BAĞIMLILIKTAN UZAK TUTMALIYIZ"
Geleceğimiz olan neslimizi özellikle bu gecelerde, bu üç ay mevsiminde daha fazla onlarla beraber olmalı ve onlara özellikle Kur'an-ı Kerim'i öğretmeli, Kur'an-ı Kerim okumalarını öğretmeli ve ayrıca namazı öğretip namaza başlamaları gerektiğini bildirmemiz lazım. Bu dünyanın öbür dünyası da var, ahiret dünyası var. Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere fırsat vermemeli ve kendi dediğimiz Anadolu coğrafyamızda bulunan atalarımızın hep ibadetle, zikirle, güzel ahlakla meşgul olan toplunumuzu, Anadolu irfanını tekrar yakalamamız gerekir. Bu konuda da şunu son olarak söyleyelim: Bizim evlatlarımız, gençlerimiz geleceğimizdir. Onları ibadetlerden uzak, farklı akımlarda, sosyal medyaya bağımlı hale ya da madde bağımlısı veya kumar bağımlısı haline getirmemek lazım. Hak ile meşgul olmayınca maalesef batıl istila eder. Onun için evlatlarımızı, gençlerimizi hakla meşgul etmeliyiz.
"BU GECENİN DUA VE İBADETLERİ VAR MI?"
Bu gece rağbet edilmesi gereken gece olduğu gibi bu geceye ayrı bir namaz yoktur. Bazı tasavvuf ehlinde bu geceye ait bir namazdan bahsediliyor. Tövbe istiğfarı artırmamız lazım. Kur'an-ı Kerim okuyalım, Allah'ın kelamını okuyalım. Kaza namazlarımız varsa farz kaza namazlarımızı yerine getirelim ve tefekkür edelim. Tefekkür edelim; Rabbimizin bize verdiği nimetlere şükredenlerden olalım, şikayet edenlerden olmayalım."
