İslam alemi Regaip Gecesi’ni idrak ediyor! Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler neler?

İslam dünyasında rahmet ve bereket kapılarının aralandığı müstesna gecelerden biri olan Regaip Gecesi, bu akşam dualarla idrak ediliyor. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği bu kutlu gecede, milyonlarca Müslüman ellerini semaya kaldırdı. Peki Regaip Gecesi'nin anlamı nedir, bu mübarek vakitte hangi ibadetler yapılmalı? A Haber, Eyüpsultan Camii'nden gecenin ruhunu yansıtan özel bir yayına imza attı.

RAĞBET GECESİ

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni kutlarken Eyüpsultan Camii önünde gecenin faziletleri ve ne anlama geldiğini İlahiyatçı, Yazar Ümran Kılıçer'e sordu. "Rabbim bu mübarek Regaip kandilimizi ve üç aylarımızı hayırlara, bereketlere vesile eylesin" dileklerinde bulunan Kılıçer'in, yorumları şöyle:

"Rabbim bu mübarek Regaip kandilimizi ve üç aylarımızı hayırlara, bereketlere vesile eylesin. Rahmet ayı, bereket ayı olan bu aylara ulaştıran Rabbimiz, bu aylarımızda böyle yukarıdan aşağıya doğru inerken inişte tekrar durup tekrar yükselmek için rağbet dediğimiz ve Rabbimiz İnşirah suresinde "Ve ila rabbike ferğab" (Rabbine yönel, Rabbinin ihsanı çoktur) diye işte mübarek üç aylarda ilk ayı Recep ayının ilk cuması, perşembeyi cumaya bağlayan gece rağbet etmemiz gereken gece.