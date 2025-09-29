Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

Okan Buruk karşılaşmanın genel değerlendirmesiyle ilgili olarak "Toplantı salonumuz hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Çok iyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Bu tür maçlar, kendi sahamızda oynayacağımız maçlar, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan birisi. Galatasaray gibi oynayacağız ve düşüneceğiz, kendi sahamızda şiddetli baskılar yapmamız gereken, rakibimizi baskı altına almamız gereken maçlardan birisi. Bu tür çok maç oynadık. Liverpool benim dönemimde oynadığımız en sert maçlardan birisi olacak. Çok başarılı bir takım ve hoca. Biz de kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.